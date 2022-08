Nel martedì di galoppo riflettori puntati su gentleman e amazzoni

La riunione di galoppo di martedì 9 agosto all’ippodromo Sette Laghi di Varese prevede cinque corse in programma di cui quattro sul tracciato in erba, mentre la conclusiva (la seconda prova delle due prove per amatori) si correrà sulla pista in sabbia.

Aprono la serata i puri sul chilometro e mezzo con cinque partecipanti. Ci affidiamo a Smiling Face con quota intorno al 2/1, piaciuto di recente sull’anello prealpino, nella corsa vinta da Sorry Too Late, che ritrova ancora. Attenzione a So Fascinating, ancora a caccia del primo sigillo della carriera. Sole femmine al via a seguire dove Shurut (ritirata sabato scorso per l’assenza del suo fantino, Federico Bossa, caduto in apertura di convegno e al quale facciamo gli auguri di pronta guarigione), sembra la cavalla del giorno e appoggiamo da 1 e ½ in su in considerazione della buona performance offerta in una tqq sulla pista.

Nella maiden per i puledri fari puntati su Dream Of Reality, reduce da un Criterium non certo positivo, ma che in precedenza si era fatta notare come nel Terzaghi. L’alternativa c’è e si chiama Sopran Polluce, che con una quota non inferiore al 3/1 si può anche azzardare. Più difficile scegliere nella prova sul doppio chilometro allungato con King Winker che si fa preferire di poco alla front runner La Grande Assente.

In chiusura scegliamo Ginger E Fred da 3 e ½ in su oppure la sorpresa di Fera che farà bene. JDE Premio Flavio Zanasca: handicap ad invito per cavalli di 3 anni e oltre, riservato ai g.r e alle amazzoni sui 1500 metri della pista erba. L’analisi: Smiling Face dopo aver testato positivamente il tracciato vuole prendersi la rivincita su Sorry To Late e grazie al gioco dei chili merita la nomination sul rivale e su So Fascinating, sfortunata di recente e a caccia sempre della prima affermazione della carriera. Najmudinn non è ancora tornato sui suoi standard abituali, ma con un bel passo in avanti potrebbe lottare per il successo.

Favoriti: 4 – 1 – 5

Premio Lino Oldrini: handicap per sole femmine di 3 anni e oltre sulla distanza L’analisi: Shurut, ritirata sabato, è la base della corsa dopo la bella prestazione in una TQQ disputatasi sul tracciato. Polastri è la rivale dichiarata, nonostante non abbia brillato nelle ultime due apparizioni dopo il successo milanese. Incantevole Lady deve migliorare il suo standard per contare, Miss Samu e Gipsy Queen sono solo sorprese, ma non impossibili.

Favoriti: 2 – 1 – 3

Premio Trofeo Prima Assicurazioni: maiden per cavalli di 2 anni sulla distanza dei 1500 metri della pista erba

L’analisi: ci affidiamo a Dream Of Reality, fuori quadro nel Criterium ma in precedenza buona seconda nel Terzaghi. Sopran Polluce ha corso bene alla prima sul tracciato e si candida per il risalto pieno, trascinandosi Emperor Jade, seconda di recente in una reclamare sul chilometro secco. Attenzione ai due inediti Elegant Drago e Temeraria, entrambi dalla buona genealogia.

Favoriti: 1 – 6 – 3 – 2 – 8

Premio Protezione Civile Varese: handicap per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza dei 2100 metri della pista erba

L’analisi: sulla scorta della penultima siamo per King Winker, cavallo sempre positivo a suo agio sul tracciato. Anche La Grande Assente fa sempre il suo sulla pista e con un percorso regolare in avanti potrebbe anche tornare al successo. Heartofthesea ad onta del peso impegnativo ha palesato graduali progressi e non è da sottovalutare, mentre partono un filo sotto Mystic Knight e Forever Dream. Favoriti: 2 – 4 – 1

Premio Panathlon: handicap di minima ad invito per cavalli di 3 anni e oltre riservato ai g.r. e alle amazzoni sui 1000 metri della pista sabbia.

L’analisi: Sopran Chris e Sopran Manny sulla sabbia hanno dimostrato di saperci fare, ma sono su distanza un filo breve, con il primo che peraltro deve cancellare l’ultima opaca prestazione. Gli preferiamo Ginger E Fred e Fera, legati da linea comune nell’ultima sortita dove sono finiti forte alle spalle del vincitore che poi si è ripetuto. Soprese gli altri due.

Favoriti: 3 – 5 – 2 – 1

Le prossime riunioni nel mese di agosto sono previste i giorni 13, 20 , 27 e 31