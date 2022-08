Da Neruda a papa Francesco: a Besnate Arianna Scommegna canta l’amore per la natura

Besnate offre venerdì 2 settembre una serata di musica e teatro, con la performance di Arianna Scommegna “Un albero di trenta piani”, a ingresso gratuito.

Un reading di letture e canzoni sul tema della natura. Poesie, racconti, canti e riflessioni che invitano a prendersi cura della natura, della madre Terra, degli alberi.

L’albero, con le radici per terra e la testa verso il cielo, è l’immagine che ricorre in quasi tutti i testi e ci accompagna attraverso un viaggio allegro, ironico, ecologico, poetico.

Parole che si scolpiscono nella mente come la poesia si scolpisce nell’anima. Da Pablo Neruda a Mariangela Gualtieri, da Italo Calvino a Papa Francesco, questo reading nasce dalla necessità di dare voce a chi ci ricorda che la natura, l’ambiente, il nostro pianeta hanno bisogno di attenzione, protezione, amore.

Un “canto d’amore” alla Terra.

«Appartengo alla Terra. E come me tutta l’umanità, e ogni forma di vita. Piante e foreste, frutti e fiori, e ancora fiumi, monti, animali d’ogni specie e tutto ciò che il lavoro umano ha plasmato e trasformato nel tempo. San Francesco la chiamava sorella e madre, che ci governa e dà sostentamento»: le parole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, sono per noi una guida per questa lettura musicata che ci invita a riflettere e anche a divertire.

In scena l’attrice è accompagnata dalle musiche di Giulia Bertasi.

L’appuntamento è al Palazzo Comunale di piazza Mazzini, alle 21.

L’ingresso è gratuito.

Promuovono Comune e Pro Loco del paese..