Nominati 4 nuovi dirigenti nelle scuole del Varesotto, ma sono 15 le scuole ancora senza guida

Sono quattro le scuole del Varesotto che hanno un nuovo dirigente, nominato nei giorni scorsi tra quanti hanno chiesto la mobilità da altre regioni.

Rimangono scoperti, però, ancora 11 istituti ( oltre ad altri 4 che sono temporaneamente scoperti) che potrebbero essere anche di più se il direttore dell’ufficio scolastico regionale Augusta Celada non avesse predisposto il trattenimento in servizio di due presidi: Adele Olgiati che rimarrà ancora alla guida del Geymonat di Tradate e Giuseppe Martino che proseguirà il lavoro all’istituto Ponti di Gallarate.

Tra le scuole che sono state scelte dai nuovi arrivati c’è il liceo Grassi di Saronno che avrà dirigente Edelweiss Bonelli, proveniente da Benevento dove era al liceo Virgilio.

Sarà Samantha Emanuele a guidare dal primo settembre l’istituto Einaudi di Varese: l’anno passato era dirigente a un istituto comprensivo di Frosinone.

Arriva da Lecce Stefania Acquaviva assegnata al comprensivo di Cardano al Campo, mentre Filippo Consoli settimana prossima entrerà in servizio come dirigente al comprensivo Manzoni di Samarate dopo un passato di insegnante al comprensivo di Nicolosi in provincia di Catania.

Undici, dicevamo, le sedi libere, tutti comprensivi del primo ciclo: il Don Milani di Bisuschio, l’Alighieri di Cassano Magnago, Il Campo dei Fiori di Comerio, l’Alighieri di Cuveglio, il Croce di Ferno, il Giovanni XXIII di Marchirolo, lo Zuretti di Mesenzana, l’Aldo Moro di Solbiate Olona, il Marconi di Vengono Superiore, i l comprensivo di Vergiate. Tra le sedi temporaneamente disponibili ( fino all’agosto 2023) : il Galilei di Tradate, il secondo comprensivo di Cassano Magnago, il De Amicis di Busto e il Ferrini di Olgiate Olona.

Per ovviare alle carenze, l’Ufficio scolastico ha pubblicato un avviso per presentare le candidature come reggente. Fino a domani a mezzogiorno, i dirigenti in servizio potranno proporsi per seguire una seconda scuola tra quelle rimaste scoperte.