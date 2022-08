Non ce l’ha fatta il giovane recuperato dal fiume Ticino a Turbigo

Non ce l’ha fatta il 25enne recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del Ticino nella giornata di domenica: è morto in ospedale a Busto Arsizio, dove era giunto in condizioni gravissime.

Il 25enne si era tuffato nelle acque del fiume all’altezza del ponte di ferro tra Turbigo e Galliate e non era riemerso, intorno alle 18.

I sommozzatori dei vigili del fuoco erano riusciti a raggiungerlo e recuperarlo (foto d’archivio), i medici avevan0 prestato le prime cure poi il giovane era stato caricato su un elicottero e trasportato in in rianimazione all’ospedale di Busto Arsizio.

Il decesso è avvenuto a Busto Arsizio nella serata di domenica.