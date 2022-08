Notte di San Lorenzo 2022, gli eventi a Varese e nel Varesotto

Una notte per esprimere i desideri o semplicemente godere delle bellezza del cielo. La notte di San Lorenzo porta con sé speranze e la leggerezza dell’estate, la voglia di godersi ore all’aperto, tra chiacchiere ed eventi. Come ogni anno anche a Varese e nel Varesotto, alcune realtà organizzano eventi ed iniziative per trascorrere insieme la sera del 10 agosto o quelle successive, tra osservazioni guidate della volta celeste, cene e concerti. Quest’anno il picco di stelle cadenti è previsto per il 12 agosto, giorno in cui ci sarà anche la luna piena che potrebbe “disturbare” la visione delle stelle, ma il fascino della notte dei desideri non mancherà.

Ecco dunque alcuni eventi in programma a Varese e il Varesotto

CAMPO DEI FIORI di VARESE – Mercoledì 10 agosto inizia la Festa della Montagna degli Alpini, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate varesina e non solo. Il programma della manifestazione non prevede particolari iniziative legate alle stelle, ma il Campo dei Fiori è sicuramente uno dei luoghi ideali per guardare il cielo di notte, lontano dalle luci della città. Dopo un buon piatto di polenta, vi consigliamo di cercare un buon posto per lo spettacolo delle stelle cadenti – Tutto il programma – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Mercoledì 10, giovedì 11 agosto e venerdì 16 settembre, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno apre le porte eccezionalmente di sera per Astronomi per una notte, l’appuntamento del FAI-Fondo Ambiente Italiano dedicato al cosmo, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.

A partire dalle ore 21:30 astrofili e non potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della Villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo. Unica la serata di venerdì 16 settembre in cui, oltre all’osservazione guidata, alle ore 20:30 sarà possibile partecipare alla conferenza ” Alla scoperta del cielo” a cura degli esperti dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli, una piccola lezione di astronomia dove sarà possibile mettere a confronto il cielo sopra i due emisferi.

La villa sarà aperta a partire dalle ore 18 e offrirà la possibilità di riservare presso il Ristorante interno I Rustici un cestino picnic (su prenotazione), da gustare in attesa del calar del sole. (Scopri qui il menu). Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile visitare il sito: www.villadellaportabozzolo.it.

CASTIGLIONE OLONA – Mercoledì 10 agosto (ore 20.45) sarà celebrata una Santa Messa in Collegiata, in occasione di san Lorenzo, il più antico patrono di questa chiesa. Infatti quando sei secoli fa il cardinale Branda Castiglioni ottenne da Martino V la bolla papale con il permesso di costruire la Collegiata (7 gennaio 1422), la chiesa parrocchiale precedente, dedicata appunto a san Lorenzo, era in totale rovina. Nella titolazione della nuova Collegiata il Cardinale a san Lorenzo volle aggiungere santo Stefano, oltre alla Vergine, consacrando un terzetto che divenne il tema dominante del luogo: dalle scene affrescate da Masolino, Paolo Schiavo e Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, alle immagini scolpite nella pietra, come nella lunetta in facciata e nel trittico dell’altare di sinistra, fino alle statuine in ottone dello splendido chandelier quattrocentesco. – Tutto il programma

GORNATE OLONA – Serata di San Lorenzo al Monastero di Torba di Gornate Olona. L’appuntamento è per mercoledì 10 agosto con una cena sotto le stelle. Un’occasione unica per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole e gustare una cena speciale nella corte del Monastero. La cena è alle ore 20.30. – Tutto il programma

MARNATE – “Note sotto le stelle”, è questo il titolo dell’evento organizzato per mercoledì 10 agosto a Marnate. L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Commissione Cultura e il Corpo Musicale Comune di Marnate organizza al parco Ex Mulino il seguente programma: dalle ore 18.00 alle 19.00 i laboratori “Stellari”, alle ore 19.00 spettacolo per famiglie “Il gatto con gli stivali” a cura della Compagnia della spille. Alle ore 20 picnic sotto le stelle e per concluder alle ore 21.00

“Note sotto le stelle” accompagnamento musicale del “duo Sofia & Arianna” e dei musicisti del “Corpo Musicale Marnate”.

TRADATE – Doppio appuntamento al Parco Pineta con lo spettacolo delle stesse cadenti. Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, immersi nel cuore del parco, sarà possibile godersi la vista delle perseidi degustando un rilassante picnic. Appuntamento per il 12 (sold out) e il 13 agosto con musica e possibilità di guardare le stelle. L’appuntamento è per le ore 20.00, orario di apertura dei cancelli; l’ingresso è consentito fino alle ore 20.45. La prenotazione è obbligatoria – Tutte le informazioni