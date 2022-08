Notte di San Lorenzo, appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno a guardar le stelle

Mercoledì 10, giovedì 11 agosto e venerdì 16 settembre, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno apre le porte eccezionalmente di sera per Astronomi per una notte, l’appuntamento del FAI-Fondo Ambiente Italiano dedicato al cosmo, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli

A partire dalle ore 21:30 astrofili e non potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della Villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo. Unica la serata di venerdì 16 settembre in cui, oltre all’osservazione guidata, alle ore 20:30 sarà possibile partecipare alla conferenza ” Alla scoperta del cielo” a cura degli esperti dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli, una piccola lezione di astronomia dove sarà possibile mettere a confronto il cielo sopra i due emisferi.

La villa sarà aperta a partire dalle ore 18 e offrirà la possibilità di riservare presso il Ristorante interno I Rustici un cestino picnic (su prenotazione), da gustare in attesa del calar del sole. (Scopri qui il menu). Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile visitare il sito: www.villadellaportabozzolo.it.