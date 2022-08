Nuova amichevole per la Pro Patria: sabato a Busto Arsizio arriva il Renate

Slitta il campionato (al 4 settembre) ma per la Pro Patria la prossima amichevole ha già il sapore di Serie C, in attesa del calendario. Le pantere del Renate faranno visita nella casa delle tigri per il primo test “di categoria” allo Speroni di Busto Arsizio sabato 20 agosto, ore 17.

Fino a questo momento infatti i bianco-blu guidati erano sempre scesi in campo, uscendo vittoriosi tranne che contro il Verbania, contro squadre di categoria inferiore, nessuna appartenente al calcio professionistico: Milan Primavera, Castanese, la besozzese Verbano, Borgosesia e Verbania, queste ultime due nel triangolare disputato sabato in Valsesia.

Un’occasione per il mister Jorge Vargas per “toccare con mano”, seppur con ritmi diversi rispetto a quando si alzerà la posta in palio, lo spessore tecnico-tattico del campionato che sarà e dunque testare i meccanismi di difesa, finora apparsi solidi, a un livello in cui non sono concessi errori. Ancora da valutare quali tra i tigrotti al momento “fermi ai box” saranno della partita: sicuramente tra gli indisponibili Rossi, Ghioldi e Molinari. In dubbio dovrebbero invece essere gli esterni Angelo Ndrecka, a riposo a Caronno Pertusella e a Borgosesia, e Perotti, uscito in via precauzionale contro il Verbano e a riposo lo scorso weekend.

Aurora Pro Patria 1919 comunica che alle ore 17.00 di Sabato 20 Agosto, presso lo Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio, si svolgerà la Gara Amichevole Pro Patria – Renate. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i Botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio IL GIORNO DELLA PARTITA, Sabato 20 Agosto dalle 10.30 alle 12.30.