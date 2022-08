Nuova convenzione per le scuole dell’infanzia paritarie di Varese: 250mila euro in più

La giunta di Palazzo Estense ha approvato la nuova convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie di Varese. Si tratta di 16 scuole varesine che nel corso del mese di agosto firmeranno la convenzione del sistema integrato che poi sarà operativa da settembre per il prossimo quinquennio. (nella foto l’assessore Rossella Dimaggio)

Si confermano così i 1800 euro di contributo a bambino. A questo, nel nuovo documento si aggiungono però voci importanti come i 10mila euro di premialità alle scuole che offrono servizi di nido, sezione primavera e mono sezione. Un impegno importante viene messo anche per il sostegno alla copertura delle rette di famiglie in difficolta: in questo caso viene raddoppiata la cifra che viene assegnata alle scuole. Nella nuova convenzione c’è anche un maggior contributo sul capitolo di sostegno ai bambini con fragilità. In totale dunque, con la nuova convenzione si aggiungono circa 250 mila euro.

«Si conferma l’impegno del Comune nel sostenere la sinergia tra pubblico e paritario per quanto riguarda i servizi offerti alla fascia di età 0 – 6 anni – dice l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Con la nuova convenzione infatti, oltre a confermare la collaborazione, vengono premiati quegli ambiti sempre più indispensabili come il sostegno all’offerta per i bambini più piccoli e la vicinanza alle situazioni più fragili, oltre all’attenzione costante al supporto della genitorialità e alle mamme che lavorano».