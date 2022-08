Nuove tappe per il Centro Ambientale Mobile, il servizio itinerante di igiene urbana del Comune di Varese

Prosegue il servizio del Centro Ambientale Mobile, il container attrezzato posizionato in vari punti della città e dei quartieri per consegnare particolari tipologie di rifiuti, come piccole apparecchiature elettriche, computer, stampanti, lettori CD, DVD, piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici, lampadine. Sarà inoltre possibile smaltire oli da cucina e altro ancora.

Domenica 28 agosto dalle 8.00 alle 12.00 sarà nel quartiere di Sant’Ambrogio, in via Mulini Grassi, mentre lunedì 29 agosto, presso il mercato di piazza Repubblica. All’interno del CAM ci sarà un InfoPoint per dare informazioni sulla raccolta differenziata, distribuire calendari e manuali.

Il calendario con le prossime tappe del Centro Ambientale Mobile:

– domenica 28 agosto, in via Mulini Grassi (Sant’Ambrogio),

– lunedì 29 agosto, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 4 settembre, sulla strada provinciale 62 (Rasa),

– lunedì 5 settembre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (stadio),

– domenica 11 settembre, in via Ettore Ponti (Calcinate),

– domenica 18 settembre, in largo Martiri della Libertà (Ippodromo),

– domenica 25 settembre, in via dei Prati (Schiranna),

– lunedì 26 settembre, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 2 ottobre, in via Foresio (piazzale Don Giuseppe Tornatore,

antistante la sede comunale),

– lunedì 3 ottobre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (stadio).