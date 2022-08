Oltre 500 casi di vaiolo delle scimmie in Italia e il Ministero dà nuove indicazioni

Il Ministero della Salute ha emesso una nuova circolare a firma del direttore Giovanni Rezza sul vaiolo delle scimmie ( qui il testo pubblicato da Quotidiano Sanità). I casi rilevati in Italia sono stati 505 ( di cui solo 4 tra donne): la maggior parte in Lombardia che ha registrato 232 contagi.

Vengono date nuove indicazioni in merito alla gestione dei casi, dei contatti stretti e dei test.

La circolare afferma:

«La trasmissione si sta verificando in molti paesi che non avevano precedentemente segnalato casi di vaiolo delle scimmie e il numero più alto di casi è attualmente segnalato da paesi della regione europea dell’OMS e della regione delle Americhe. La maggior parte dei casi segnalati di vaiolo delle scimmie è stata rilevata nei maschi tra i 18 e i 50 anni e, per ora, principalmente – ma non esclusivamente – tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM). Tuttavia, esiste anche il potenziale per un’ulteriore trasmissione in altri gruppi di popolazione»