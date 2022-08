Openjobmetis, lavoro intenso a Gressoney. Ross Pelligra atteso presto a Varese

Dal nostro inviato a Gressoney – Due ore e mezzo di allenamento intenso al mattino, con rare interruzioni “tattiche”, qualche breve pausa per bere e soprattutto tanto, tanto basket palla in mano e gambe in movimento. Una capatina alla Sport Haus di Gressoney-St-Jean, teatro per la terza volta del ritiro estivo della Pallacanestro Varese, permette di dare una prima occhiata alla squadra che sta nascendo, affidata all’americano Matt Brase.

Galleria fotografica Openjobmetis, le foto del primo allenamento a Gressoney 4 di 11

Le tre novità già in mostra si chiamano Colbey Ross, Markell Brown e Tariq Owens ai quali si è aggiunto martedì sera il quarto volto nuovo, Jaron Johnson, arrivato poche ore prima alla Malpensa e transitato da Varese per una prima valutazione da parte dello staff medico. E la prima impressione – a livello fisico – di chi lo ha incontrato è stata positiva: nonostante il lungo viaggio aereo Dallas-Atlanta-Milano il 30enne texano ha mostrato un’ottima condizione atletica, frutto anche del lavoro estivo a livello individuale. Il suo contatto iniziale con la squadra è stato con preparatore e fisioterapista ma da oggi – mercoledì – dovrebbe iniziare a toccare palla. (Foto in alto: Caruso, Ross e De Nicolao – Ossola/Pall. Varese)

Johnson ha raggiunto la Valle d’Aosta insieme a Luis Scola, con quest’ultimo che ha incontrato sulle tribune della Gressoney Sport Haus anche Giovanni “John” Caniglia, il manager italo-australiano che è stato uno dei principali tessitori dell’accordo tra il club biancorosso e il Pelligra Group. Lo stesso Caniglia ha osservato con attenzione l’allenamento del mattino seduto accanto al gm Michael Arcieri, spiegando come si stia dividendo tra Varese e Catania, sede dell’investimento calcistico del magnate australe. E aggiunge: «Nei prossimi giorni, lunedì, Ross Pelligra tornerà a Varese per incontrarsi di nuovo con Scola e parlare delle questioni che riguardano la società». Caniglia non entra – ovviamente – nei dettagli ma è presumibile che il vertice Pelligra-Scola possa riguardare l’assetto societario sia a livello di quote sia di ruoli all’interno del consiglio di amministrazione.

Sul campo intanto Brase – che lascia dirigere parte degli esercizi a Galbiati – ha cominciato a imprimere alla squadra le sue idee di basket. Tanta transizione, velocità, giro-palla e voglia di attaccare il ferro sia con penetrazioni sia andando alla ricerca dei lunghi da parte di Ross e De Nicolao, con la soluzione del “doppio play” utilizzata nelle partitelle “cinque contro cinque” con Denik a portare palla in attacco e a difendere sulla guardia in difesa. Curiosa anche la presenza di Joseph Jonathan Blair, figlio dell’ex pivot di Milano (che da allenatore ha lavorato con Brase) e del malnatese Manuel Veronesi che ha molto ben impressionato per “mano” e atletismo. Vediamo però qualche primissima impressione sui nuovi arrivati, con tutto il beneficio di inventario possibile e immaginabile.

(foto Ossola-Pall. Varese)

Jaron Johnson a Gressoney

Colbey Ross – Playmaker tascabile ma non un fuscello, in difesa dà l’impressione di non aver paura dei contatti e di voler accettare la sfida nell’uno contro uno. Rapido, rapidissimo, buon cambio di mano, se ha l’occasione di battere l’uomo e puntare il ferro non si tira indietro, anche perché spesso confida nel contatto falloso degli avversari.

Markel Brown – L’impressione è quella di un giocatore solido: nelle partitelle si è preso più di un tiro allo scadere dei 24, mettendo anche qualche bel canestro. Discreta presenza in area difensiva, qualche limite nel trattamento palla contro avversari scaltri e rapidi come Woldetensae.

Tariq Owens – Ha saltato l’ultima stagione per infortunio al ginocchio, ma a Gressoney ha disputato l’intera seduta da 2h30′ senza pause e al pari degli altri. Molto magro per il ruolo – ma si sapeva – ama giocare sopra al ferro anche perché i play gli stanno prendendo le misure. Negli esercizi di tiro ha messo in mostra una buona mano anche da lontano.