Openjombetis, italiani al lavoro. Arrivati a Varese i primi tre americani

Ha preso ufficialmente il via in sordina, rispetto ad altre volte, la stagione 2022-23 della Pallacanestro Varese: la squadra si è radunata al Campus di via Pirandello per un primo allenamento agli ordini di coach Matt Brase che si è svolto a porte chiuse, anche perché il gruppo è attualmente composto solo dai giocatori italiani.

A Varese, comunque, sono arrivati i primi tre stranieri: questa mattina a Malpensa sono atterrati il pivot Tariq Owens, il playmaker Colbey Ross e l’esterno Markel Brown che in questi giorni svolgeranno le visite mediche consuete. Per Owens ci sarà un’attenzione particolare visto che il lungo è reduce da un lungo stop per infortunio al ginocchio, anche se il gm Michael Arcieri ha spiegato di aver seguito da tempo la sua situazione per poi dare il via libera all’acquisto. (foto in alto: Ross e Brown)

All’elenco mancano ancora l’unico straniero confermato, Justin Reyes, e Jaron Johnson; il ritorno del primo è legato alle decisioni della nazionale portoricana mentre l’ex Kazan è atteso a brevissimo. Per effetto di questo calendario, in pratica, il primo allenamento a ranghi (quasi) completi sarà svolto durante il ritiro valdostano di Gressoney: la squadra salirà in montagna martedì 23 per tornare a Varese sabato 27.

A differenza degli altri anni però, in questo periodo non sono previste partite amichevoli, né ufficiali né allenamenti congiunti. Probabilmente quindi i tifosi varesini potranno assistere a una seduta aperta al pubblico dopo il ritorno da Gressoney per regalare alla squadra il consueto “abbraccio” di inizio stagione.