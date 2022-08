“Palaghiaccio strategico per sport e turismo di Varese e provincia”

La riapertura del palaghiaccio di Varese ha portato con sé la novità del nuovo nome, “Acinque Ice Arena”, la cui origine è stata spiegata da Paolo Soldani, l’amministratore delegato di Acsm Agam: tocca a Soldani aprire una serie di dichiarazioni arrivate da parte delle autorità nella giornata in cui i pattini sono tornati a rigare la superficie ghiacciata. In questo altro articolo abbiamo invece riportato le parole dei politici intervenuti in via Albani lunedì mattina.

Paolo SOLDANI (ad Acms Agam) – «Il rifacimento e la realizzazione del nuovo Palaghiaccio in tempi tanto brevi sono il risultato di una stretta e affiatata collaborazione con le istituzioni coinvolte nel progetto. L’impianto viene restituito alla città e al territorio con un nuovo nome, Acinque Ice Arena, in linea con il già preannunciato cambio di denominazione sociale della multiutility del nord della Lombardia (e di tutte le sue società), che dal prossimo 1° ottobre si chiamerà Acinque, chiaro riferimento al numero di province in cui opera».

Fabio LUNGHI (presidente Camera di Commercio di Varese) – «Il nuovo palaghiaccio è un asset strategico in una logica di promozione non solo dell’attività sportiva, con le squadre e le società che ritrovano una struttura adeguata ai loro atleti, ma anche di quell’attrattività turistica che vede sempre di più nello sport un driver di fondamentale importanza. Un asset da valorizzare e da far conoscere anche al di fuori del nostro territorio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’obiettivo che si sta perseguendo di attrarre allenamenti di nazionali straniere in vista del grande evento del 2026».

Iacopo PICATE (ad Aevv Impianti) – «Siamo orgogliosi che la Aevv Impianti sia riuscita a consegnare nei termini concordati il “nuovo” Palaghiaccio alla città di Varese, che può vantarsi ora di avere uno dei palazzi del ghiaccio più all’avanguardia in Italia sotto diversi aspetti. Il complesso realizzato è NZEB (Nearly Zero Energy Building) per cui la struttura diventa indipendente dal punto di vista energetico con consumi quasi pari a zero».

Andrea BERNARDINI (Commercial Leader di Signify Italia) – «Siamo felici di aver preso parte al restyling illuminotecnico del nuovo Palaghiaccio di Varese. In contesti cittadini sempre più smart, l’illuminazione riveste un ruolo fondamentale, in termini di efficientamento energetico e non solo. La gestione ottimizzata dell’illuminazione del Palaghiaccio migliorerà l’esperienza sportiva di atleti e spettatori, anche con la possibilità di dare vita a giochi di luce colorata in grado di rendere gli eventi sportivi ancora più memorabili ed emozionanti».

Matteo CESARINI (Presidente Varese Killer Bees) – «La conclusione dei lavori di riqualifica del nuovo Palaghiaccio di Varese, con la sua riapertura alle attività sportive, rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il territorio, per il movimento degli sport del ghiaccio e per la cittadinanza che potrà a brevissimo tornare in struttura negli orari dedicati al pattinaggio libero. Le soluzioni tecnologiche, la configurazione degli allestimenti interni e la condivisione delle scelte progettuali inerenti le necessità sportive degli atleti, posizionano l’impianto come un’eccellenza nazionale».