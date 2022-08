Pastore inventa, Ferrario segna: poker del Varese alla Folgore in amichevole

I tifosi del Varese che si erano preoccupati per la scarsa vena offensiva mostrata dai biancorossi nel triangolare di Voghera oggi possono riacquistare fiducia. Nell’amichevole di Carate Brianza contro un’avversaria inserita nello stesso girone, gli uomini di mister Gianluca Porro vanno a segno per ben quattro volte e incassano un brillante 4-2 a una settimana dell’esordio ufficiale, l’attesa sfida di Coppa Italia contro il Legnano.

Grande protagonista del match Carlo Emanuele Ferrario, sempre più “re” di questo precampionato: la punta di classe 1986 ha messo a segno una tripletta aprendo le danze dopo appena 3′ e chiudendo in modo imperioso il primo tempo con due reti nel giro di 7′, “colpi” con il quale il Varese ha operato il sorpasso ai danni di una Folgore Caratese che per qualche minuto era rimasta in vantaggio. Nella ripresa è toccato poi a un’altra “garanzia”, Donato Disabato, chiudere la contesa con la marcatura del definitivo 4-2 a favore degli ospiti.

Nel complesso il Varese ha mostrato spunti interessanti soprattutto nel reparto avanzato: oltre al centravanti è piaciuto Pastore, ottimo in fase di rifinitura e bravo a procurarsi il rigore del momentaneo 2-2. Porro ha schierato i suoi con il 3-5-2 iniziale, con il trio Mapelli-Monticone-Parpinel davanti a Priori. Tanta esperienza in mediana (Gazo-Disabato-Piraccini) con Foschiani e il nuovo arrivato Truosolo sugli esterni.

I biancorossi hanno impiegato 3′ per trafiggere il portiere della Folgore, Venturelli: scambio Disabato-Piraccini, assist di Pastore e rasoterra preciso di Ferrario infilato a fil di palo per lo 0-1. Lo stesso attaccante ha presto sfiorato il raddoppio su azione d’angolo. Poi ecco la Folgore guidata in panchina dall’ex tecnico (e giocatore) varesino Giuliano Melosi: Pinotti fa le prove generali del pareggio (testa, fuori di poco) colto da Barazzetta su azione di contropiede. Qui il Varese ha qualche colpa perché la ripartenza è stata concessa dopo un calcio piazzato a favore degli ospiti. Pastore prova a rimettere i suoi avanti ma al 26′ arriva il 2-1 dei brianzoli con una bella punizione calciata da capitan Gulinatti ben oltre il limite dell’area.

Bravi, Gazo e soci, a non disunirsi: Pastore ottiene un primo rigore che però diventa punizione dal limite dopo il consulto tra arbitro e assistente (tiro di Parpinel senza esito), poi l’estroso fantasista viene abbattuto dal portiere Venturelli e questa volta si va dal dischetto. Ferrario realizza con precisione (è il 34′) e nel giro di pochi minuti concede anche il tris con un appoggio sottoporta dopo un bell’assist da destra del solito Pastore.

Nella ripresa consueta girandola di sostituzioni, anticipate sul finale della prima frazione da quella del portiere Priori per un problema fisico (al suo posto Moleri). Porro preferisce preservare un Ferrario in forma “mundial” inserendo subito Cappai insieme a Battistella per Parpinel. Il Varese comunque non concede granché alla Folgore e, anzi, cerca con Truosolo di allungare: bravo Venturelli in questo caso sul tentativo da sinistra dell’esterno biancorosso. Il portiere di casa non può però nulla sulla bordata di destro che Disabato inventa al minuto 12′: rete gonfiata per la quarta e ultima volta. Finale del match con numerosi cambi che spezzettano il gioco ma che consentono a Melosi e Porro di dare spazio a quasi tutti gli uomini a disposizione.

Mercoledì l’ultima rifinitura in vista dello start ufficiale della stagione: alle Bustecche ci sarà un test contro il San Michele. Da domenica 28, come detto, si farà sul serio perché al “Franco Ossola” arriverà il Legnano in un confronto sempre bollente, anche in caso di Coppa Italia come questa volta. Poi, sempre a Masnago (il 4 settembre) la prima di campionato contro l’Alcione Milano che si è appena preso il lusso di trafiggere la Caronnese in amichevole.