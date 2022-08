Pellicini e Scidurlo i candidati di F.lli d’Italia alla Camera, la Caruso al Senato

Non è certo una sorpresa vedere il nome di Andrea Pellicini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, tra i candidati all’uninominale alla Camera per il collegio di Varese Lombardia 2. L’esponente di Fdi può vantare “un pedigree” parlamentare importante. Il padre, Piero Pellicini, è stato nel passato tra i leader più influenti della destra varesina e per ben due legislature, nella XIII e XIV, senatore eletto nelle fila di Alleanza nazionale.

Andrea Pellicini si è distinto come amministratore locale, sia nel ruolo di assessore provinciale, nel vecchio ordinamento, sia in quello di sindaco della città di Luino, ruolo che ha ricoperto per due mandati consecutivi, nel 2010 e nel 2015.

Una candidatura che premia un percorso politico lineare, soprattutto nel momento in cui ha riconosciuto al sindaco di Busto Arsizio e presidente della Provincia di Varese, Emanuele Antonelli, riconfermato alla guida della città, la precedenza nel scegliere se candidarsi o meno a queste elezioni politiche. Un atteggiamento che ha spazzato il campo da qualsiasi polemica interna, lasciando ad Antonelli libertà e serenità di scelta.

Al plurinomale alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lombardia 2, Fratelli d’Italia schiera come capolista Lucrezia Maria Benedetta Mantovani,Andrea Mascaretti, Manuela Scidurlo e Andrea Tomasini. La Scidurlo alle amministrative del 2020 ha guidato la corsa solitaria di Fratelli d’Italia al comune di Somma Lombardo dopo la rottura con gli ex alleati del centrodestra. Una prova importante per Fdi, avallata dalla segreteria provinciale e in linea con il nazionale.

Fratelli d’Italia in Lombardia al Senato candida il capolista Alessio Butti, Francesca Caruso, Rosario Antonio Mancino e Cristina Cattaneo. La Caruso alle ultime amministrative di Gallarate è stata la donna più votata di FdI in provincia e il secondo candidato più votato nel partito.