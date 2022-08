Pianbosco Village, bolletta energia da 2 a 8mila euro: “Situazione difficile”

La bolletta dell’energia elettrica diventa un salasso per Pianbosco Village, la struttura sportiva con piscina all’aperto e campi da tennis che si trova a Venegono Superiore. Nel giro di un mese, tra giugno e luglio, i titolari della struttura si sono visti quadruplicare il prezzo dell’energia elettrica. Fino a giugno avevano il prezzo bloccato grazie a un precedente contratto e l’importo totale, con un consumo di 11.000 Kw era di quasi 1.90o euro. La bolletta del mese di luglio, con il prezzo sbloccato, anche avendo cambiato gestore a causa della scadenza del “blocco del prezzo”, con un consumo di 12.000 Kw è passato a essere superiore a 8.000 euro.

«Ci aspettavamo un aumento, soprattutto da quando era iniziata la guerra – racconta il titolare Adriano Frunzo -. Ci eravamo quindi mossi per stipulare un contratto che ci portasse a un aumento non esagerato. Ne eravamo coscienti, eravamo curiosi di capire di quanto sarebbe stato questo aumento: avevo fatto un’ipotesi di triplicare la bolletta di giugno, ma anche questa previsione pessimistica è stata superata dalla realtà».





«È stata una grande stagione, la migliore di quelle che abbiamo fatto da quando abbiamo rilanciato Pianbosco – spiega Frunzo -. Una stagione di quelle da incorniciare. Questo ci porta, grazie ai mesi di luglio e agosto andati benissimo, a guardare a queste bollette con meno preoccupazione, anche se l’importo è veramente notevole. Per un discorso di liquidità abbiamo chiesto di rateizzarlo. Ma rimane il fatto che, se non avessimo avuto una stagione andata così bene, i consumi sarebbero stati gli stessi: la piscina per tre mesi va sempre ed è quella che consuma più di tutti. Se questa bolletta si fosse presentata l’anno scorso, dove la stagione non era stata bellissima, forse la peggiore di sempre, saremmo stati in seria difficoltà».

Sul futuro Frunzo ha molte perplessità e preoccupazioni, a causa di una difficile programmazione: «C’è una situazione molto grave e rischiosa: a fine agosto chiuderemo la piscina, il consumo di corrente terminerà, avremo un mese e mezzo di stallo, ma da novembre in poi ci sarà un vero problema che sarà il riscaldamento del campo da tennis. Abbiamo già fatto una riunione del nostro team per capire quale possa essere una soluzione e grazie al cielo la nostra squadra è composta da persone competenti e motivate. Faremo un incontro con i clienti per spiegare cosa sta succedendo. Reputo che se riusciremo ad andare in pareggio sarà già un grande successo, ma la paura peggiore è quella di dover spendere soldi per mantenere aperta e funzionante la struttura nel periodo invernale. Una situazione ci fa davvero paura».

«Proprio per questo motivo ci siamo permessi di diffondere i dati delle nostre bollette – conclude Frunzo con sincerità e preoccupazione -. Non per lamentarci di quello che dobbiamo pagare, ma per avvisare che ci aspetta davvero un periodo difficile e servirà l’aiuto, la pazienza e la comprensione di tutti, da parte nostra e anche dei nostri clienti».