Piccoli astronauti alla scoperta del Sistema solare all’Ecoplanetario del Parco Pineta

Nuovo appuntamento domenica 4 settembre alle ore 15 con i viaggi per piccoli astronauti proposti da AstroNatura all’Ecoplanetario del Centro didattico del Parco Pineta a Tradate. Questa volta il titolo dell’incontro è “Esploriamo il sistema solare”: dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare!

I bambini potranno lanciarsi in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture!

Attività pensata per bambini dai 6 ai 10 anni.

Posti limitati.

Maggiori informazioni e prenotazioni a questo link.

A seguire una seconda conferenza, sullo stesso tema, dedicata a un pubblico adulto.

Iniziative a cura della cooperativa AstroNatura.