Pioggia di fulmini sul Varesotto, è allerta gialla per temporali

Una notte fresca e illuminata da centinaia di fulmini con alcune precipitazioni che non hanno casato fortunatamente danni. È il bilancio della perturbazione che si è abbattuta sulla Lombardia e anche sulla provincia di Varese che verrà interessata da fenomeni anche nelle prossime ore e che rientra nell’intero quadro di allerta gialla diramato dalla protezione civile della Lombardia.

LA SITUAZIONE Domenica mattina dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Varese facevano sapere. he non si sono verificate situazioni di criticità o interventi particolari dovuti al maltempo durante la notte. Il sistema di monitoraggio della protezione civile della Lomradia è attivato sull’evolversi della situazione (nella foto di Oscar Scandroglio, lo scatto di una serie di fulmini che ha illuminato sabato sera il cielo sopra Sangiano).

L’ALLERTA «Nel corso della giornata di domenica 07 agosto, persisteranno condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente anche intensi. Si distinguono in generale tre fasi. La prima, nella notte che potrà concludersi nel primo mattino interessando prevalentemente Pianura e Oltrepò Pavese. Una seconda fase di temporanea attenuazione dell’instabilità si estenderà fino a circa metà pomeriggio. Una terza fase, tra il tardo pomeriggio e la serata fino ad interessare le prime ore di lunedì, che potrà portare ad un nuovo aumento dell’instabilità, con fenomeni temporaleschi più probabili sulle zone occidentali della regione. Raffiche di vento anche forti nelle aree soggette ai temporali più intensi. Secondo gli attuali scenari di previsione per la giornata del 08/08, nonostante l’evoluzione ancora molto incerta, saranno probabili condizioni di instabilità almeno fino alla prima parte della giornata», spiegano nel documento di allertamento dalla protezione civile regionale.

PREVISIONI Dal Centro Geofisico Prealpino di Varese per oggi, domenica 7 agosto si prevede “tempo variabile, almeno in parte soleggiato, ma con nuvolosità a tratti estesa. Rovesci sparsi e locali temporali in mattinata, poi fenomeni perlopiù localizzati su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Temperature in diminuzione”. Lunedì “in prevalenza soleggiato e un po’ più caldo. Nelle ore pomeridiane annuvolamenti accompagnati da qualche rovescio sulle aree montane e occasionalmente in estensione alla pianura“.