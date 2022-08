Porto Ceresio festeggia i 90 anni del Gruppo Alpini, iniziative fino a novembre

Porto Ceresio si prepara a festeggiare i 90 anni di fondazione del Gruppo Alpini, con una serie di iniziative che prenderanno il via in agosto e proseguiranno fino a novembre.

Il primo appuntamento è per domenica 28 agosto, per una mattinata di celebrazioni ufficiali. Il ritrovo è fissato alle 9,15 alla Cappella Alpina del cimitero, dove alle 10 dopo l’alzabandiera padre Davide Sollami celebrerà la messa in suffragio di tutti i caduti.

Alle 11 è in programma l’inaugurazione del monumento al Milite Ignoto, con la sfilata per le vie del paese con l’accompagnamento musicale della banda “La Concordia” di Besano. Dopo la deposizione di una corona al monumento dei Caduti e i discorsi delle autorità, la mattinata si concluderà con la consegna di riconoscimenti e l’ammainabandiera in piazza Bossi.

Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. In caso di maltempo il ritrovo sarà in Chiesa parrocchiale.

Il programma dei festeggiamenti prevede altri tre appuntamenti.

Domenica 2 ottobre, alle 9, è in programma la cronoscalata Porto Ceresio – Monte Grumello, fino al Crocifisso. Una gara non competitiva per mountain bike, e-bike, gravel, podisti e camminatori. Anche in questa occasione non mancherà un gustoso rinfresco alpino.

Sabato 5 novembre spazio alla musica e al teatro. Alle 21, nella palestra di via Mulino di Mezzo si esibirà il Corpo alpino della sezione Ana di Varese, con la partecipazione del gruppo teatrale Intrecci teatrali di Andrea Gosetti.

Infine sabato 12 novembre alle 17, nella sala polifunzionale di piazzale Luraschi sarà inaugurata una mostra storica sugli alpini, a cura di Salvatore Ferrara, che proseguirà fino al 27 novembre. In mostra anche i lavori svolti dagli alunni della scuola primaria ul tema “Gli Alpini nella collettività”. La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 22. Il venerdì dalle 20 alle 22. Per gruppi e scuole è possibile la visita anche in altri giorni, previa prenotazione al numero 335 1736775.