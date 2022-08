Il forte vento che si è alzato nel pomeriggio di venerdì stava per “rovinare il weekend” dei giovani bagnanti di Porto Valtravaglia, ma il pronto intervento di due volontari subacquei ha scongiurato ilk disagio.

Galleria fotografica A Porto Valtravaglia il vento mette in difficoltà lo scivolo in spiaggia, sub volontari lo riparano 4 di 5

A causa del forte vento della serata di venerdì 5 luglio, infatti, una delle catene ed un perno che fissano la piattaforma installata dal comune nella spiaggia del Lido si erano rotti, mettendo in serio pericolo l’ intera struttura.

Grazie alla pronta segnalazione dei bagnanti presenti in spiaggia e ad un loro primo intervento di messa in sicurezza, la piattaforma era già stata messa in sicurezza in serata, ma nella mattina di sabato 6 agosto, alle 9 i Amici Sub Romano Rampazzo e Sheila Rinaldi si sono resi disponibili a rimetterla a posto: innanzitutto sono prontamente intervenuti prima recuperando la catena che la teneva ferma poi ancorando la piattaforma. Prima delle 11 la struttura era di nuovo funzionante ed in sicurezza, con gran felicità di ragazzini e bagnanti che hanno apprezzato la novità dell’amministrazione.

«Il sindaco il sottoscritto e l’ intera amministrazione ringraziano sentitamente Romano e Sheila per il loro attaccamento al territorio e alle tante azioni di volontariato che portano avanti» ha commentato il vicesindaco Daniele Vecchio.