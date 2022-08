Il Premio Cadrezzate chiude l’estate delle Bettole con la Tris nazionale

Il “Premio Cadrezzate”, che sarà anche la corsa tris nazionale, chiuderà mercoledì sera (31 agosto) intorno alle 22,15 la stagione estiva del galoppo all’ippodromo di Varese che solo sabato scorso ha celebrato la propria gara regina, il Gran Premio. La corsa più attesa è stata vinta, come noto, da Lagomago, il 3 anni baio affidato a Dario Di Tocco e allenato da Grizzetti che si è imposto con una irresistibile volata finale davanti a Ragout e a Sopran Kalipso in una serata da incorniciare.

IL CLOU – Mercoledì 31 non ci saranno i lustrini, ma il congedo stagionale resta comunque molto interessante: cinque corse – una in meno del programma consueto – ma una partecipazione corposa con addirittura 16 iscritti al Premio Mylius. Il clou, come accennato, sarà alla fine con il “Cadrezzate”, handicap con una dotazione vicina ai 20mila euro da disputare sui 1.950 metri sulla sabbia. Ben 14 i cavalli nelle gabbie capeggiati da Sopran Everest, 4 anni che ha vinto le ultime quattro corse disputate alle Bettole tra gennaio e luglio. Il peso importante potrebbe però interrompere la sua notevole striscia positiva; attenzione quindi a Goccia Bianca che ha ben 10 chili di meno di zavorra e ha vinto qui a inizio mese. Alternative valide – secondo gli esperti dell’ippodromo – possono essere Super Pierino e l’ancor più leggero Voice of Dragon.

LE ALTRE CORSE – La riunione sarà aperta alle 19,40 dal premio Angelo Frattini, condizionata sui 1.600 metri in erba e dedicata agli amatori; l’esperto Amintore può tornare a vincere sul palo delle Bettole mentre Sopran Poseidone ha la qualità per imporsi nonostante venga da una lunga pausa.

La seconda corsa è il Premio Monate (1.5oo metri) dove Punta Ala proverà a bissare il successo ottenuto meno di un mese fa sulla stessa sabbia e su distanza molto simile. Pronostico comunque difficile visti anche i 10 al via; il top weight I Belive in You paga parecchio dazio al peso, l’esatto contrario di Graziotto montato da una Sara Del Fabbro in gran spolvero (seconda di un soffio nel Gran Premio). Nel mezzo i vari Immense Dream e Low Risk pronti a piazzare la stoccata.

Al giro di boa della serata ecco invece il Premio Angera che mette in luce i fondisti: 2.700 i metri da percorrere sull’erba. Secondo i pronostici forniti dall’ippodromo in prima fila potrebbero esserci Rocolett – che però non ha impressionato di recente – oppure Secret Mountain, due volte piazzato in questa estate varesina.

Prima del gran finale ecco la quarta corsa, il già citato e affollato Premio Parco di Villa Mylius, anch’esso per amazzoni e gentlemen. Heartofthesea è tra i più considerati ma è appesantito quindi si dovrà guardare da Careser e Goldfinger, annunciati in forma ma anche da Nathan Mistery e Ban Love che non vanno esclusi dalla lotta.