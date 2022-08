Pro Patria ancora nel “Girone A”: torna il derby del Ticino col Novara

Sono stati pubblicati i gironi dell’oramai imminente Serie C, il cui calendario con tutte le partite della regular season sarà invece sorteggiato domani, venerdì 5 agosto.

Nessun colpo di scena per la Pro Patria. La squadra di Busto Arsizio è stata riconfermata anche quest’anno nel “Girone A“, composto da squadre dell’Italia Settentrionale. Il girone comprendente 20 squadre si articola prettamente in maniera “orizzontalmente”, partendo da est dal Friuli Venezia Giulia (la new entry Pordenone e Triestina) al Piemonte, assenti infatti le squadre della Liguria. Con il Fiorenzuola inserito nel “Girone B”, quest’anno toccherà soltanto al Piacenza rappresentare l’Emilia-Romagna nel Girone A, i lupi biancorossi diventano così anche la squadra maggiormente posizionata verso sud, ma non la più lontana da Busto Arsizio, che rimane sempre la Triestina.

La partita che maggiormente desterà l’attenzione dei tifosi biancoblu è però – e senza dubbio – il derby del Ticino col Novara, compagine piemontese uscita vittoriosa dal Girone A di Serie D la scorsa stagione (davanti al Varese) e che ben si è mossa sul mercato con l’acquisto in prestito del trequartista Galuppini, eroe a metà la scorsa stagione: mvp del girone di andata con la maglia del Renate (14 gol e 5 assist), a secco di reti con la maglietta del Sudtirol, dove tuttavia ha potuto festeggiare la promozione in B alla coorte di Javorcic.

A prendere il posto dalla promossa Sudtirol e delle retrocesse Seregno, Giana, Legnago saranno le new entry Pordenone (retrocesso come ultimo dalla B), San Giuliano City, Arzignagno e il già menzionato Novara.

L’elenco completo delle squadre:

GIRONE A: AlbinoLeffe, Arzignano, FeralpiSalò, JuventusU23, Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, PRO PATRIA, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, San Giuliano, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donata Tavernelle, Siena, Sassari Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

GIRONE C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giuliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese