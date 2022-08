Pro Patria: annullata l’amichevole contro la Torres, “si recupera” con la Castanese

Un piccolo colpo di scena – per fortuna a lieto fine -nel calendario delle amichevoli della Pro Patria: il ripescaggio dei della Torres al prossimo campionato di Serie C – e il conseguente rientro anticipato della formazione sarda –ha infatti annullato il test in programma (a porte chiuse) per domani, giovedì 4 agosto.

La notizia porta con sé una notizia che in realtà farà felici i tifosi più fedeli che potranno invece assistere al match “di recupero” organizzato per sabato 6 Agosto, ore 17.30, contro la Castanese.