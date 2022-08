“Professionalità e competenza, un grazie allo staff del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Busto Arsizio”

«Grazie a tutto lo staff per la professionalità, competenza e vicinanza». Sono le parole che Massimo Franza, 58enne di Dairago, ma bustocco d’origine, rivolge a medici, infermieri e operatori socio-sanitari del reparto di Chirurgia generale dell’Ospedale di Busto Arsizio.

L’uomo, che nel 2021 è stato colpito dal Covid-19 e ricoverato in ospedale per 7 lunghi mesi, è infatti stato sottoposto lo scorso 29 luglio ad un nuovo intervento presso la struttura ospedaliera bustocca.

Da qui il desiderio di ringraziare pubblicamente l’equipe medica per il trattamento ricevuto. «Il reparto è guidato dal dottor Ildo Scandroglio, che vorrei ringraziare insieme a tutto lo staff. Sono ancora ricoverato in ospedale, ma li ringrazio per la loro competenza e professionalità che hanno saputo dimostrare anche questa volta, riuscendo a superare una fase davvero complicata. Grazie anche per la vicinanza umana che hanno saputo dimostrare».