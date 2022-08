“Progetto-Identità-Oggetto”, al Midec la mostra dedicata alla ricerca di Elena Rausse

Associazione Amici del MIDeC e MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico sono lieti di presentare “Progetto-Identità-Oggetto”, mostra dedicata alla ricerca nell’ambito del design ceramico di Elena Rausse a cura di Fabio Carnaghi. La mostra documenta tre generazioni di progettisti che hanno fatto del design ceramico una tradizione familiare che affonda le sue radici nella storia della ceramica di Nove e si sviluppa fino ad oggi.

Elena Rausse è innovatrice di una tradizione che dal nonno si è trasferita alla madre. Cesare Sartori (1930-2020) è capostipite di Ceramiche Sartori a Nove, laboratorio ceramico fondato nel 1969 e che con continuità è giunto alla realtà aziendale dei giorni nostri. Il percorso espositivo propone un excursus che muove da pezzi di design storico degli anni Sessanta e Settanta ad opera di Cesare Sartori, la cui vicenda documenta in seno alla ceramica il passaggio fondamentale da una prolifica pratica artistica alla progettazione con importanti risultati nel design di oggetti d’uso e d’arredamento. Interessante è la collaborazione progettuale con la figlia Vania Sartori, tra gli anni Ottanta e Novanta, su un’attività di sperimentazione che coniuga vetro e ceramica.

Oggi, il lavoro di ricerca di Elena Rausse, in qualità di product designer, approccia la ceramica in maniera innovativa attraverso una rete di multiformi relazioni tra materiali, forme e nuove tecnologie che influenzano la quotidianità degli oggetti d’uso.

La mostra, promossa da Associazione Amici del MIDeC con il patrocinio di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, di ADI – Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige, del Comune di Laveno Mombello e con il supporto di Hotel de Charme Laveno, si inserisce tra le iniziative di Premio MIDeC per il Design Ceramico, quale riconoscimento a Elena Rausse, vincitrice assoluta della seconda edizione del Premio. Il catalogo della mostra è realizzato da Sartori Ceramiche.

Elena Rausse (Bassano del Grappa, 1993) è product designer e consulente per lo sviluppo del prodotto per Sartori Ceramiche. Consegue nel 2015 la laurea triennale in Disegno Industriale presso il Dipartimento di Design dell’ISIA di Roma e nel 2019 la laurea magistrale in Integrated Product Design presso il Politecnico di Milano. Accanto ad attività di workshop, di conferenze, di ricerca e di consulenza per aziende e progettisti, si occupa di design del prodotto. Nell’ambito del design ha al suo attivo numerosi riconoscimenti tra cui Premio MIDeC per il Design Ceramico, Laveno Mombello (2021); Primo Premio Fusion Pet Collection, Milano (2019); Menzione d’onore al concorso “Omaggio ad Agatha Ruiz de La Prada“, ISIA, Roma (2014). Vive e lavora tra Nove e Milano.

PROGETTO-IDENTITÀ -OGGETTO

Elena Rausse e Sartori Ceramiche a Nove

a cura di Fabio Carnaghi

inaugurazione domenica 4 settembre 2022, ore 11,30

4 settembre – 9 ottobre 2022

MIDeC- Museo Internazionale del Design Ceramico

Lungolago Perabò 5, Cerro di Laveno Mombello

orari di apertura

fino al 30.09.2022: mart., merc., giov. ore 10-12,30; ven. e sab. ore 15-20; dom. ore 10-13 / 14,30-19

dal 01.10.2022: mart., merc., giov. ore 10-12,30; ven. ore 10-12,30 / 14-17; sab. e dom. ore 10 – 13 / 14-17

Informazioni: segreteria@midec.org – www.midec.org

L’accesso al Museo è possibile in accordo con le vigenti norme anti-Covid19