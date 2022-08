Pronta a partire la 75esima Sagra Settembrina di Malnate, nel ricordo di Albino Ambrosetti

Il 2022 sarà un anno speciale per la Sarà Sagra Settembrina di Malnate, che taglia il traguardo della 75esima edizione. Un compleanno importante, un traguardo raggiunto attraversando un periodo storico significativo per la storia malnatese, dell’Italia e del mondo.

«Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi – si legge nella presentazione del comitato organizzatore -, la Sagra ha visto una parte importante dell’umanità sperimentare, per la prima volta, un notevole benessere economico e al tempo stesso crescenti fenomeni di degradazione ambientale. Quegli anni saranno non a caso definiti “l’età dell’oro” soprattutto in campo economico. Un’era che inizierà ad avvertire i primi segni di stanchezza nel corso degli anni ’70 e che, a causa all’attuale crisi mondiale, i poteri forti stanno cercando di cancellare per sempre dalla storia. La Sagra, imperturbabile, ha “assorbito” mode, innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali, politici, economici e la recente pandemia, mantenendo la sua forte tradizione di festa comunitaria, depositaria di memorie collettive e individuali».

«Questo compleanno – prosegue la nota del comitato organizzatore – coincide anche con i cento anni dalla nascita di un nostro stimato concittadino: il pittore Albino Ambrosetti, al quale la Sagra dedica quest’anno la copertina della sua brochure, proponendo un quadro realizzato nel 1985 dal titolo: “Fiore di Prato”. Ad Albino, con riconoscenza e stima, tutta l’equipe della Sagra rivolge un caloroso augurio per questo centenario così speciale per lui, la sua famiglia e tutta la comunità di Malnate».

Il programma della sagra inizierà sabato 3 settembre con la Messa di Inaugurazione alle ore 18, preceduta dalla terza edizione della MalnateRun (leggi qui); in serata la cucina proporrà paella e sangria. Ogni giorno, fino all’11 settembre, non mancheranno eventi culturali, comunitari, sportivi, oltre ovviamente a tutto il calendario culinario.

Per le serate del weekend ci sarà anche l’appuntamento con un “Aperitivo Settembrino”, dalle ore 19 alle 20.

Domenica 11 settembre un fitto programma con la Messa la mattina, la camminata nel Parco Valle del Lanza assieme alle Gev dalle 14.30 e in serata l’oratorio maschile si trasformerà in un Luna Park per l’ultima serata di festa.

Per tutta la durata della Sagra ci saranno due mostre attive e visitabili: “I Premi Nobel per la Pace” ed “Espongono gli artisti milanesi”.