“Pronto. Siamo i coniugi Mastella”, così è nata la lista noi di Centro in provincia di Varese

«Pronto. Siamo la senatrice Sandra Lonardo e Clemente Mastella. Se la sente di aiutarci nella nascita della lista “Noi Di Centro” nel Varesotto?». È cominciata così l’avventura elettorale del simbolo di Mastella in provincia di Varese in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

All’altro capo della cornetta c’era il varesino Jacopo Gervasini, alla sua prima esperienza politica, che aveva incontrato e conosciuto i coniugi di Ceppaloni durante un viaggio di lavoro in Parlamento.

«Ho accettato e così è nato il nostro gruppo – racconta Gervasini -. Il partito è in fase di sviluppo ma la risposta è stata entusiasmante. Hanno risposto tante persone giovani con grandi professionalità».

La lista “Noi di Centro” è presente in tutte le province lombarde. «È un partito che mette al centro la famiglia. Ci piace tenere bassi i toni della politica e non ci interessano le litigate. Vogliamo un rapporto diretto con le persone, proprio come ha fatto Mastella che ha lasciato a tutti i suoi lettori il proprio numero di telefono personale».

Ecco i candidati nei nostri collegi

CAMERA – Collegio Uninominale Varese

Jacopo Gervasini

CAMERA – Collegio uninominale Busto Arsizio

Manuela Motta

CAMERA – Plurinominale

Jacopo Gervasini

Caterina Domingo

Giuseppe Maria Quinto Iovino

Chiara Van Ellinkhvizen

SENATO – Collegio uninominale

Vincenzo Donnarumma

SENATO – Plurinominale

Lisa Molteni

Fabrizio Caleffi

Maria Vivolo

Andrea Vivolo