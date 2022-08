“Pronto, sua figlia sta molto male” e la coppia di anziani consegna 4mila euro

Un’altra truffa ai danni di persone anziane. È avvenuta nel pomeriggio di domenica (7 agosto) nel quartiere di Giubiano, a Varese: la coppia di anziani, marito e moglie, ha ricevuto una telefonata dove veniva loro comunicato che la figlia stava male, aveva mal di pancia e doveva essere operata con urgenza per un tumore. Per farlo ci volevano dei soldi.

A quel punto, i due anziani hanno tentennato, ma spaventati hanno cercato di chiamare la figlia che in quel momento si trovava in viaggio per raggiungere la meta di vacanza con il marito. Uno squillo andato a vuoto. La figlia e il cognato a quel punto hanno cercano di richiamare i due anziani ma non rispondevano più: i telefoni, fisso e mobile, risultavano sempre occupati.

A questo punto i due anziani sono crollati davanti alla richiesta dei truffatori e presi dallo spaventano hanno consegnano 4mila euro ad una donna che si è presenta sotto casa e dopo aver preso i soldi è sparita. Quando figlia e cognato sono riusciti, dopo tanti tentativi, a raggiungere telefonicamente i due anziani ormai la truffa era andata a segno. “Erano persone che sapevano quello che stavano facendo, conoscevano numeri di telefono e dettagli”, racconta ora il cognato, ancora sconvolto per quanto è successo. Per l’accaduto è stata sporta denuncia.