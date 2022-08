Il quartiere di sant’Ambrogio a Varese si prepara alla grande festa di piazza di domenica 4 settembre

Quarta edizione della manifestazione nata per valorizzare bellezze e peculiarità del rione e che è diventata un appuntamento atteso. Ricco il programma. Per arrivare ci sarà la navetta gratuita da piazzale De Gasperi

Domenica 4 settembre appuntamento con “Sant’Ambrogio in strada”. Si tratta della quarta edizione della festa del quartiere alle pendici del sacro Monte, organizzata per valorizzare particolarità e ricchezze delle periferie.

Un’idea nata quasi per caso, prendendo spunto dalla sagra di settembre che era un appuntamento fisso della parrocchia, per trasformarlo in un evento aperto a tutta la cittadinanza.

« La prima edizione – ricorda Stefano Morandini consigliere dell’Associazione Coopuf – venne fatta quasi per caso, prendendo al balzo la richiesta dell’amministrazione comunale di organizzare eventi nelle periferie. Ci scontrammo con qualche diffidenza tra i residenti, un po’ di perplessità. Ma sin da quel primo assaggio capimmo che la formula era azzeccata e che piaceva. Anche i più perplessi vennero convinti dei risultati ottenuti».

Sant’Ambrogio in Strada torna nella sua versione estiva dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Alle spalle l’edizione invernale che si è chiusa con successo e che lascia presagire la buona riuscita dell’appuntamento.

Questa quarta edizione si allargherà fino a occupare tutti gli angoli del quartiere, per portare ovunque la sua formula fatta di cultura, artigianato, musica e buon cibo.

« Anche questa sarà un’edizione “plastic free”- spiega ancora Stefano Morandini – perchè proseguiamo nella nostra filosofia di festa amica dell’ambiente, aggiungendo nuovi tasselli. Non è facile diventare perfettamente eco compatibili, ma ci sforziamo di migliorare ogni volta».

La parte espositiva, con artigianato locale, è affidata a Mani Maestre : « Una trentina saranno gli espositori, tra cui anche molti residenti a Sant’Ambrogio – spiega Ada Tattini – proporranno prodotti di qualità, che evidenziano la creatività di ciascun artista. Nulla di comprato on line e spacciato come originale. Avremo anche due laboratori uno di lettura in inglese per i più piccoli e uno di creatività con materiale riciclato. Fino a oggi, le manifestazioni a cui abbiamo preso parte hanno visto sempre un’ottima partecipazione e un’alta soddisfazione di pubblico. Sono due elementi fondamentali per richiamare espositori di qualità che si mettono a disposizione se la risposta è calorosa».

Performance, letture, installazioni artistiche, musica con nomi affermati a livello locale o di gruppi emergenti, buskers, teatro, dj set e buon cibo saranno gli ingredienti della festa che aprirà si terrà per tutta la giornata.

Per l’occasione saranno chiuse al traffico veicolare dalle 9.00 alle 20.00 : via Sacro Monte , piazza Milite Ignoto, via Canetta, via Baraggoa, vicolo Camairago e la fine della via Oriani.

In caso di pioggia, l’evento slitterà alla domenica successiva.

Per raggiungere Sant’Ambrogio ci sarà la navetta gratuita, la stessa che parte dal piazzale dello Stadio e sale al Saco Monte: « Il quartiere non offre molti posti auto, per cui si è approfittato della navetta che offre un’area dove parcheggiare facilmente per poi spostarsi sui mezzi pubblici in modo gratuito».

La festa di quartiere è uno degli appuntamenti che sta a cuore anche all’amministrazione comunale, da sempre favorevole a iniziative che vivacizzino e diano valore ai quartieri periferici: Alla presentazione erano presenti l’assessore Stefano Malerba e la consigliera Manuela Lozza che hanno ringraziato gli organizzatori per aver ben interpretato uno degli obiettivi della giunta Galimberti.

PROGRAMMA ARTISTICO SANT’AMBROGIO IN STRADA 2022:

VIA CANETTA / ANGOLO VIA VIRGILIO / CORTILE LICEO VICO

dalle 12.00 alle 13.30 /// Angolo Letterario con presentazione libro “la leonessa di Guennol” di Roberta Colombo, lettura di poesie di Valentina Vanetti e AISEOP di Fiorella Aimini (presenta: Andrea Giacometti)

dalle 13.30 /// stand up comedy e improvvisazione con Guerrilla Comedy

dalle 14.15 /// Open Mic con musica dal vivo, a cura dell’Ass. Utòpia

dalle 17.15 /// Spettacolo di magia e illusionismo con Vittorio Belloni

dalle 18.15 /// Aperitivo con Paolino Dj-Set (anni ‘80/’90/’00)

Bar Sant’Ambrogio e C’era una Volta Risto

VIA SACRO MONTE / CURT DUL VINTGHEI (cortile via Baraggia)

dalle 12.00 /// Live Painting a cura di WG ART, Mostra Quadri di Chicco Colombo

dalle 12.00 /// INFO POINT con vendita gadgets di Sant’Ambrogio in Strada

dalle 12.00 /// interviste live ai protagonisti di Sant’Ambrogio in Strada con Varano Sound

Fatti di Uva

VIA SACRO MONTE / CURT DUL BAGETT (via Sacro Monte – cortili interni)

dalle 12.00 /// Esposizioni Spazio Kyklos, Mostra Quadri di Lauretta Donati, mostra quadri di Francesca Campiotti

dalle 12.00 /// Esposizioni di Freedhouse Studio e Foto d’Epoca a cura dell’Ass. Santambrogini

Coopuf IC

VIA SACRO MONTE / CHIESA VECCHIA – PIAZZETTA

dalle 12.00 /// Esposizioni Mi Fai Bene, Merceria Gallorini

Dalle 12.00 /// musica dal vivo con SAUL BERTOLETTI, VA R&B BAND, DJ BALERA, CATERINA CROPELLI, THE BASTARD SONS OF DIONISO, FIO DE LA SERVA

Coopuf IC, “La Marenda” (nel pomeriggio)

PIAZZA MILITE IGNOTO

Esposizione articoli vintage by Topi, Cantine e Solai

Esposizione Estetica Aphrodite

Punto informativo “Soc. Ciclistica Binda”

Ore 12.00 /// DJ BALERA (vinili e 45 giri anni ‘60/’70)

Dalle 13.00 /// musica dal vivo con GRIFFO & FELCY, HOST ROCK, ALESSANDRO CEREA, COLD FIELD

dalle 17.00 /// stand up comedy e improvvisazione con Guerrilla Comedy

Dalle 17.30 /// musica Jazz con FLORIDA TRIO e a seguire Jam Session a cura di 67 Jazz Club Varese

Il Salumaio di Sant’Ambrogio, Al Circolo, Vecchia Osteria, Coop. L’Avvenire, Tonino Macelleria

VICOLO CAMAIRAGO

Dalle 16.30 /// Jam Session Musicale a cura di Alessandro Cerea

PROGRAMMA ARTISTICO A CURA DI MADBOYS EVENTI&CONCERTI

per info: stefano.morandini@madboys.it

(n.b. programma in continuo aggiornamento sui nostri profili social facebook e instagram @santambrogioinstrada)

Rione di Sant’Ambrogio Olona – Varese

INFO: santambrogioinstrada@gmail.com

INFO ESPOSITORI: manimaestre@gmail.com

Evento realizzato in ottemperanza di tutte le direttive sanitarie e all’insegna del #plasticfree

BUS NAVETTA GRATUITO DA PIAZZALE DE GASPERI (Stadio di Masnago) con ampio parcheggio gratuito annesso