Raggiunto l’accordo con Jaron Johnson che vestirà la maglia della Pallacanestro Varese

La Pallacanestro Varese ufficializza l’arrivo di Jaron Johnson, giocatore statunitense classe ’92 che il prossimo anno vestirà la canotta della Openjobmetis. Johnson è definito un giocatore completo ed affidabile sia in attacco, dove è capace di trovare canestro in diversi modi, sia in difesa, dove si rende utile grazie alla sua altezza ed al suo dinamismo. Per lui si tratta della prima esperienza italiana; lo scorso anno era in Russia dove ha giocato per Saratov ed UNICS Kazan.

Michael Arcieri, General Manager Pallacanestro Varese: «Il nostro ottimismo per la prossima stagione continua a crescere con l’arrivo di Jaron Johnson. Jaron è un realizzatore versatile il cui dinamismo con la palla in entrambe le transizioni ed in mezzo al campo è ideale per il nostro stile di gioco. La sua altezza ed il suo atletismo gli permettono di giocare in diversi ruoli senza problemi e di impattare sul gioco in molti modi. Siamo felici che sia un giocatore biancorosso e diamo il benvenuto a lui ed alla sua famiglia con il più grande entusiasmo».