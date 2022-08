Rally 1000 Miglia, Crugnola vince la power stage, terzo De Tommaso

Al Rally 1000 Miglia di Brescia, Andrea Crugnola (foto Acisport) si conferma il “re” delle power stage nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Per la quarta volta in sei gare il pilota di Calcinate del Pesce vince la “prova spettacolo” che riveste una importanza particolare visto che assegna punti utili per la classifica generale del tricolore.

Sui 2,54 chilometri del tratto cronometrato “Valle Sabbia”, la Citroen C3 di Crugnola e Pietro Ometto ha chiuso con quasi 9 decimi di vantaggio sulla prima delle Skoda Fabia in gara, quella del padrone di casa Stefano Albertini affiancato da Danilo Fappani. L’altro varesino, Damiano De Tommaso (con Massimo Bizzocchi), ha comunque risposto bene al risultato di Crugnola, chiudendo al terzo posto a 1″ dal leader e guadagnando un punticino per la classifica.

Va infatti ricordato che i due piloti di casa nostra sono i principali candidati a vincere il titolo italiano: prima di iniziare la gara bresciana Crugnola conduceva in classifica con 101,5 punti contro i 92 di De Tommaso; ora la situazione vede il varesino a 104,5 e l’isprese a 93 mentre il ligure Fabio Andolfi – che è ancora in corsa per il titolo – ha chiuso ottavo la power stage ed è rimasto a secco in classifica.

La vittoria del 1000 Miglia sarà comunque in palio al sabato con otto prove speciali in calendario (due giri da quattro prove ciascuna). Il duello varesino in chiave tricolore quindi è appena iniziato ma – stando anche alle parole di Andrea e Damiano – non sarà facile vincere la gara per via dei tanti concorrenti agguerriti e talentuosi che hanno messo il podio nel mirino. Oggi intanto si è corso sull’asciutto, ma se arrivasse la pioggia – con il conseguente “balletto” degli pneumatici – potrebbe cambiare tante carte in tavola.