Recuperato da un robot sul fondo del Lago Maggiore il corpo dell’uomo scomparso a Locarno

È stato individuato e quindi recuperato il corpo dell’83enne, cittadino svizzero residente oltre San Gottardo, scomparso nel Lago Maggiore il 12 agosto scorso poco dopo le 15 a Vira Gambarogno in zona Vignascia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della giornata di oggi a una profondità di circa 106 metri e a circa 500 metri dalla riva.

Al ritrovamento, coordinato dalla Polizia cantonale, ha contribuito il Gruppo ricerca elettronica subacquea (GRES) della Polizia cantonale di Ginevra. Per le operazioni di ricerca, particolarmente complesse a causa della profondità e rese difficoltose anche dalle condizioni meteo di queste ore, è stata utilizzata dell’apparecchiatura specialistica, tra cui un sonar per il rilevamento del fondale e un robot per il recupero in questi specifici frangenti.