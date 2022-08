Rientro dalle vacanze e chiusure, traffico intorno alla bretella autostradale a Varese

La deviazione – e la parziale chiusura – della bretella autostradale sono già in vigore da lunedì 22 agosto, ma è solo in questi giorni che si fa sentire sul traffico l’effetto dei lavori che porteranno all’apertura dello svincolo in uscita da Milano all’altezza della nuova Esselunga di Varese, in viale Europa.

Mentre si realizza il sottopasso e la condotta fognaria lungo il raccordo con l’autostrada, il traffico in arrivo dall’A8 in direzione Varese viene deviato all’uscita di via Gasparotto, mentre chi prende l’autostrada in direzione Milano può fare della bretella, solo il tratto da via Magenta allo svincolo Esselunga, per poi uscire e percorrere circa 300 metri fino all’entrata dell’autostrada da via Gasparotto: deviazioni che stanno creando tensioni su quest’ultima via, e in particolare sulle nuove rotonde, che diventeranno traffico più intenso man mano che i varesini torneranno dalle ferie.

La deviazione è prevista fino al 3 settembre.

LE VARIAZIONI ALLA VIABILITÀ

Le modifiche alla viabilità comporteranno le seguenti variazioni:

Chiusura raccordo stradale in direzione Varese

Nel dettaglio in direzione Varese la chiusura al traffico sarà nel tratto compreso tra lo svincolo di via Gasparotto e largo Flaiano: per chi proviene dall’autostrada in direzione Varese sarà quindi possibile prendere le uscite Varese est, Varese ovest oppure uscire dallo svincolo di via Gasparotto.

Chiusura raccordo in direzione autostrada

Per chi esce dalla città da largo Flaiano in direzione autostrada sarà invece obbligatorio uscire dalla nuova rampa di uscita verso viale Europa: la chiusura al traffico sarà infatti a partire dalla rampa di uscita fino allo svincolo di via Gasparotto. Quindi chi deve prendere l’autostrada in direzione Milano dovrà seguire il percorso alternativo da largo Flaiano, rotatorie viale Europa -via Gasparotto e entrata da via Gasparotto.