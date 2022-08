Rifatta domenica 28 agosto la segnaletica a terra tra Brunello e Gazzada

Dopo la segnalazione su VareseNews, la segnaletica orizzontale all’incrocio all’imbocco del ponte sull’autostrada A8 tra Gazzada e Brunello è stata ripristinata nella giornata di domenica 28 agosto.

Il punto, da un decennio e più, è teatro di frequenti incidenti, per la confluenza di una laterale che s’immette sulla strada principale in prossimità di una curva. Dopo diversi mesi di assenza di segnaletica sono stati eseguiti i lavori per “indirizzare” chi scende dal ponte e chi si deve immettere sulla strada provinciale 341 Gallaratese.