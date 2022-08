Riorganizzazione al Cup dell’ospedale di Angera. Nuova sede per la scelta e revoca del medico

Dopo la lettera pubblicata ieri da Varesenews che evidenziava una situazione di caos al Cup (Centro unico di prenotazione) dell’ospedale di Angera, arriva la risposta dell’Asst che annuncia una riorganizzazione dei percorsi.

«L’ufficio tecnico aveva già programmato un sopralluogo per la giornata di oggi. Si procederà a una riorganizzazione dei percorsi perché la campagna vaccinale ha costretto a creare quella sovrapposizione di flussi evidenziata nella lettera. Per evitare che questa situazione si protragga a lungo era già in programma di trovare una nuova sede per Cup e sportello scelta e revoca. Contestualmente, sempre per quanto riguarda la scelta e revoca del medico di famiglia, i sistemi informativi stanno implementando un nuovo sportello virtuale molto più semplificato che non precluderà la possibilità di fare la scelta e revoca del medico di famiglia dallo sportello fisico che sarà mantenuto».