Riparte il ciclismo dei più piccoli con il Memorial Morisi-Gianoli di Orino

Classico appuntamento di fine agosto per la categoria più “verde” del ciclismo, quella dei Giovanissimi (7-12 anni), attesi domenica 28 agosto a Orino dove si disputerà il Memorial dedicato a Sandro Gianoli (per il 14° anno) ed Enrico Morisi (per il 6° anno) ma anche a Carolina Dalla Bona cui sono intitolati i premi per le categorie femminili. In palio anche il Trofeo Sestero.

Quella valcuviana è una competizione particolare perché si tratta di una delle poche per i più giovani che prevede anche un tratto in salita. L’organizzazione è in capo alla Società Ciclistica Orinese che ha previsto il ritrovo dalle ore 13 al centro sportivo “La Rambla” da dove le sei gare previste scatteranno a partire dalle 14.30.

Gli iscritti sono circa 120 in rappresentanza di quasi tutte le società del Varesotto, cui si aggiungeranno alcune formazioni milanesi, e una folta rappresentanza di atleti piemontesi in particolare provenienti dal Verbano Cusio Ossola. Per tutti i partecipanti è previsto un premio.