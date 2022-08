Ritorno a scuola in Ticino, i consigli della polizia cantonale per la sicurezza dei bambini

Superato il giro di boa di Ferragosto, sono in pieno fermento i preparativi in Canton Ticino per la ripresa dell’anno scolastico. Le scuole oltre confine riprenderanno a partire dal 29 agosto.

Con l’obiettivo di prevenire gli incidenti, la Polizia cantonale, in collaborazione con il programma di prevenzione “Strade sicure” del Dipartimento delle istituzioni, è tornata a sensibilizzare le famiglie con una serie di consigli a tutela dei più piccoli.

In base alle più recenti statistiche, 36 bambini si sono infortunati l’anno scorso a seguito di incidenti avvenuti sulle strade ticinesi. Il numero risulta stabile rispetto al 2020, mentre nel 2019 i casi totali erano stati 27. Di questi, dati alla mano, 15 (10) erano pedoni, con 7 bimbi (4) investiti o urtati sulle strisce pedonali.

Da qui l’importanza di mantenere sempre alta la soglia dell’attenzione. I consigli della polizia cantonale:

Per coloro che si spostano a piedi, il consiglio è di rendersi il più possibile visibili, indossando ad esempio indumenti fluorescenti, e di procedere in fila indiana, con il bambino più grande dietro e il più piccolo davanti, allo scopo di garantire a tutti una maggiore visibilità.

Le regole da applicare in caso di attraversamento della strada sulle strisce pedonali sono sempre valide: mi fermo e aspetto, guardo e ascolto, attraverso. Per i genitori o i conoscenti che accompagnano i bambini a scuola in auto ricordiamo invece di non fermarsi nei pressi del perimetro scolastico ma nei parcheggi ufficiali. Concentrazione e prudenza devono essere alte durante le manovre in retromarcia, poiché vi è sempre il rischio di non avere il controllo totale delle aree vicine, soprattutto quando vi sono dei bimbi nei dintorni. Il tutto senza dimenticare come resti vietato parcheggiare sul marciapiede.

Per evitare spiacevoli conseguenze, occorre assicurare correttamente i bambini con gli appositi sistemi di sicurezza all’interno dell’abitacolo. A tutela dei pedoni e di tutti gli utenti della strada, nelle settimane a venire la Polizia veglierà affinché siano rispettate le regole durante gli attraversamenti nonché l’utilizzo dei dispositivi, ad esempio i seggiolini per bambini, nelle auto. Ricordando infine come la distrazione alla guida sia una delle principali cause di incidente, particolare attenzione verrà posta anche all’uso non corretto del cellulare. Questo ribadendo che essere alla guida richiede concentrazione: occhi dunque sempre sulla strada e zero distrazioni per viaggiare in tutta sicurezza.