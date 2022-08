A Rovio si festeggia la Giornata mondiale della fotografia

Il 19 agosto in Canton Ticino a CasaGalleria a Rovio Val Mara in via Trivelli 11, si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, istituita nel 2010 per iniziativa del fotografo australiano Korske Ara. La data coincide con quella della nascita del dagherrotipo, il primo procedimento fotografico di sviluppo delle immagini. Con l’occasione di questo evento mondiale, CasaGalleria ospita nei suoi spazi della galleria-atelier- giardino a Rovio, “Ventidue+” artisti del Ticino ma anche dell’Engadina, della Svizzera interna e Italia. Una grande mostra fotografica collettiva che si propone di celebrare la cultura e la passione del fare fotografia nel mondo.

E’ l’occasione di porre il pubblico di fronte ad una collettiva di artisti unici nel loro genere con diverse forme di linguaggio che vanno dalla fotografia più tradizionale a quella contemporanea e sperimentale che si sviluppa in termini scultorei e pittorici, alla mixed media art e alle fotografie in NFT. Ma il cuore della mostra sono i contenuti perché al di là del mezzo con cui viene fotografato un soggetto, è il concetto che sta dietro l’immagine, il percorso e il che cosa si vuole raccontare che fa la differenza e dà valore e significato alle opere. In mostra paesaggi, architetture indefinite, eventi meteorologici, fotografia aerea, spazi metafisici, fotografia post industriale, ma anche lavori sui corpi, ritratti e opere astratte.

Una maratona di tre giorni che prevede talk, interviste e live degli artisti dal metaverso che ha inizio il 19 agosto alle ore 16.00 fino alle 21.00 per proseguire nel weekend del 20 e 21 agosto, dalle 9.00 alle 19.00.

I fotografi che partecipano al collettivo sono:

Marina Aliverti, Fabio Antenore, Veronica Barbato, Gianluca Bonetti, Paolo Solari Bozzi, Simon Brazzola, Bernardino Bulla, Mauro Cantamessi, Mario Castellani, Yuri Catania, Laura Ceretti, Yari Copt, Valentina De’ Mathà, Matteo Fieni, Giorgio Galimberti, Stefano Gardel, Kevin Merz, Daniel Meuli, Pierre Pellegrini, Aymone Poletti, Lorita Catarin Preiano, Marshall Vernet, Roger Weiss.

La mostra, oltre ad un originale allestimento, pensato come in un percorso non convenzionale di visita della mostra stessa attraverso le sale della galleria, avrà uno spazio dedicato nel Metaverso di CasaGalleria.ART visitabile da remoto con il proprio smartphone, desktop, IPAD oppure direttamente dalla galleria dove, per tutta la durata dell’evento e quindi fino al 21/08 compreso, saranno a disposizione dei visori VR. L’ingresso alla mostra è libero.

E’ gradita la prenotazione: hello@casagalleria.art