Troppo rumore, a Laveno Mombello un’ordinanza ferma la musica a mezzanotte

È del 27 luglio 2022 l’ordinanza firmata dal sindaco Luca Santagostino per limitare le emissioni acustiche e sonore nei pubblici servizi e per limitare gli orari degli spettacoli durante la sera.

Le motivazioni di tale ordinanza, come si legge nella premessa del documento ufficiale è stata presa visto che “continuano a pervenire agli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini e residenti relativamente a turbative alla quiete ed al riposo causate dall’eccessiva amplificazione della diffusione musicale da parte di attività di somministrazione alimenti e bevande”.

Pertanto, l’amministrazione ha ritenuto opportuno “adottare un apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, e la naturale vocazione turistica del paese, procedendo a stabilire orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lo svolgimento di attività oltremodo rumorose anche con diffusione di musica”.

L’ordinanza completa pubblicata sul sito del Comune di Laveno Mombello

L’ordinanza, che riportiamo in parte, prevede: all’interno e all’esterno dei locali pubblici musica “alta” limitata alle 22.30, musica con audio limitato sino alle 24.00, musica all’esterno vietata dopo le 24.00. Obbligo di fare la valutazione di impatto acustico. Questo salvo la possibilità di richiedere deroga al comune presentando domanda con 10 giorni di anticipo sia per quanto riguarda il limito di orari e sia per quanto riguarda la valutazione dell’impatto acustico.

L’ordinanza è valida fino al 25 settembre 2022 e nel documento si legge: