Sabato a Saronno i funerali di Fabio Fantoni, allenatore della squadra di nuoto di Busto Arsizio

Si terranno domani, sabato 27 agosto, i funerali di Fabio Fantoni, coach della squadra di nuoto di Busto Arsizio per tanti anni scomparso mercoledì all’età di 57 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11,15 nella chiesa di San Francesco a Saronno.

Al cordoglio degli atleti, della società Busto Pallanuoto, di Forus e dei tanti che negli anni lo hanno avuto come allenatore e dirigente, si unisce anche quello dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio e in particolare dell’assessore allo Sport Maurizio Artusa: «So che era molto apprezzato dai ragazzi e dalle ragazze che allenava. Una grave perdita per lo sport cittadino».