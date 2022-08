A Saronno ai blocchi di partenza Terra Mater, festival per il futuro del pianeta

Dal primo di settembre prenderà il via Terra Mater, il festival per il futuro del pianeta, che fino al 4 ottobre proporrà ai saronnesi momenti di approfondimento, preghiera e riflessione sull’urgente tema della crisi climatica, sociale ed ambientale. Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare l’intera città sulla necessità di intervenire con la massima determinazione possibile per contribuire, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e della Comunità Internazionale, a rendere la nostra società strutturalmente sostenibile.

L’idea è nata all’interno della commissione Nuovi Stili di Vita, un tavolo di lavoro della Comunità Pastorale di Saronno costituito da singoli e associazioni di credenti e non credenti che da molti anni operano nel territorio sui temi del consumo critico, del commercio equo solidale, del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, della finanza etica e del turismo responsabile.

La proposta di realizzare Terra Mater è stata accolta con partecipazione dalla cittadinanza attiva saronnese, tanto da riuscire a coinvolgere poco meno di 40 realtà, tra cui le istituzioni cittadine, circa 30 tra associazioni, enti ed aziende, 6 scuole superiori, i media locali e svariate singole persone. Nell’arco di oltre un mese, il festival proporrà più di 40 eventi, religiosi e laici, rivolti a tutte le generazioni: conferenze e incontri con relatori di rilevanza nazionale, proiezioni cinematografiche, letture, concerti e teatrali, una domenica senz’auto, laboratori e piantumazioni, eventi sportivi, marce e pedalate ecologiche. Nell’ambito del festival si tiene anche la Bike Week organizzata dall’amministrazione comunale.

Terra Mater si presenta come manifestazione tra le più ampie e coinvolgenti organizzate sinora in Italia su questo tema, ha il patrocinio attivo ed operativo del Comune di Saronno, della Comunità Religiosa cittadina, del teatro Giuditta Pasta e la partecipazione, a vario titolo, di tutte le organizzazioni rappresentanti il mondo del lavoro.

Programma dal 1/09 all’ 11/09 – per i dettagli, consultare il sito del festival www.terramaterfestival.it

1 settembre

Celebrazione della 17ma Giornata per la custodia del Creato – ore 8.45 stazione di Erba (CO), camminata fino all’Eremo di San Salvatore. La Comunità Laudato Si’ di Bovisio Masciago invita a celebrare questo importante momento per i cristiani con una camminata all’eremo, per la dimensione spirituale e contemplativa che esso suscita.

2 settembre

Sermone dell’Imam dedicato al rispetto e la cura della terra – Ore 12.30, Centro Culturale Islamico di Saronno

Preghiera ecumenica “giovani della città” – Ore 21.00, Palazzetto Ronchi – La preghiera ecumenica è aperta ai fedeli di ogni religione. Fino all’una di notte ci saranno momenti di preghiera, letture, gesti simbolici o proiezioni di immagini e filmati e a seguire momenti di silenzio e di riflessione personali.

3 settembre

“Il Creato sollecita un’ecologia sostenibile” – Ore 21.00, Teatro Regina Pacis – Incontro con Monsignor Francesco Brugnaro, emerito Arcivescovo di Camerino e San Severino, ex osservatore per la S. Sede all’ONU, dialogherà coi presenti sui messaggi quanto mai urgenti e attuali dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

4 settembre

S. Messa dedicata alla cura e al rispetto della terra – dalle ore 10.00, presso le parrocchie della Comunità Pastorale

Pranzo condiviso – ore 12.30, Oratorio di via Legnani

Laboratorio: proviamo ad aggiustare i nostri oggetti? – Ore 14.30, Oratorio di via Legnani, un primo incontro introduttivo alla cultura della riparazione che ispira i REPAIR CAFÈ sempre più diffusi sul territorio. Obiettivo è mettere le basi per creare uno spazio dedicato al recupero di oggetti rotti.

Riuso/riciclo – mettiamo in pratica l’economia circolare – Ore 14.30, Oratorio di via Legnani, laboratorio rivolto ad adulti e ragazzi, metterà a disposizione materiali e attrezzatura per ridare una nuova identità ad oggetti altrimenti da buttare.

Spettacolo di Burattini di Andrea Silvio Anzani – Ore 15.00, Oratorio di via Legnani – Il vero tesoro è riciclare!! Il protagonista imparerà il valore della natura.

Incontro ‘Siamo un’ECO comunità pastorale?’ – Ore 17.00 Oratorio di via Legnani – la commissione Nuovi Stili di Vita propone alle sei parrocchie della comunità pastorale un momento di riflessione sulle buone

pratiche che potrebbero farle diventare più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

7 settembre

Proiezione Film: “LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO” – Ore 20.45, Cinema Silvio Pellico (regia, Pawo Choyning Dorij, Bhutan, 2019 – 109′) candidato premio Oscar come miglior film straniero, Lunana è un film profondo che racconta la riscoperta del rapporto tra uomo e natura. INGRESSO GRATUITO

9 settembre

Inaugurazione mostra ‘L’enciclica Laudato Si’.. fa Pop’ – Ore 18.00, Istituto Padre Monti. Autore Luigi Belicchi, con la partecipazione di Armando Cattaneo. 20 opere ispirate ai messaggi ambientali contenuti nell’Enciclica di Papa Francesco, realizzate con lo stile della Pop art. Segue aperitivo equosolidale organizzato da Il Sandalo.

10 settembre

Escursione geologico-naturalistica in Valganna – Ore 9.00 – Ritrovo e partenza da Grotte di Valganna. Tour da Induno Olona fino a Cunardo, percorso in tre tappe con possibilità di prolungamento alle grotte e all’orrido di Cunardo. L’itinerario prevede anche una sosta e visita all’antica badia di Ganna e all’omonimo lago.

Passeggiata Karaoke – Ore 9.00, piazza del Mercato. L’associazione clan/Destino celebra la natura presente in città con il canto, camminando lungo il percorso Parco Salvo D’acquisto, piazza Aviatori d’Italia, Parco dei Frati, via Vergani, Via Legnani e via Padre Monti, Via San Giacomo, Via San Cristoforo fino ad arrivare in Piazza Schuster.

Puliamo il mondo – Ore 15.00, piazza Libertà – Ambiente Saronno porta in città una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo: occasione per i saronnesi di essere utili alla città e di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura.

11 settembre

Impariamo ad andare in bici – Ore 9.30, piazza del Mercato – I volontari di Fiab Saronno Ciclocittà si mettono a disposizione di grandi e piccini che vogliano imparare ad andare in bicicletta, e così muoversi in libertà senza inquinare.

Proiezione Film LORAX – IL GUARDIANO DELLA FORESTA – Ore 15.00, Teatro Regina Pacis. Film d’animazione tratto dai famosi racconti del Dr Seuss, racconta una spericolata avventura in un mondo di plastica, alla ricerca dell’unico albero rimasto sulla terra. Per bambini – INGRESSO GRATUITO

