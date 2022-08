Saronno Softball sul tetto d’Europa: la Inox Team conquista la Coppa delle Coppe

Notte magica per il Saronno Softball: la società biancoazzurra ha conquistato a Viladecans, in Spagna (nei pressi di Barcellona), la Winners Cup (ovvero la Coppa delle Coppe) mettendo così in bacheca il primo trofeo europeo della sua storia.

Un risultato storico quello colto dalla Inox Team di coach Eduardo Jesus Arocha Brea che hanno sconfitto in rimonta e di stretta misura (3-2) le olandesi Sparks Haarlem. Un match emozionante che ha visto un immediato botta e risposta nel primo inning, con il punto saronnese guadagnato da Fabrizia Marrone, brava a sfruttare un wild pitch della lanciatrice avversaria Kelly Barnhill, ex di turno. Di Feline Poot la giocata che ha dato il punto iniziale delle orange.

Le Sparks però hanno rimesso la testa avanti nel quarto inning infilando tre battute valide – unico momento di difficoltà per Alexis Handley sul monte di lancio – e il punto del momentaneo 2-1. Due inning più tardi però è toccato a Saronno piazzare il controsorpasso (dopo aver tenuto duro quando Haarlem ha provato ad allungare). I due doppi della coppia Rotondo-Nolan hanno propiziato il punto del pareggio, poi è toccato a un singolo di Noa Armirotto mandare a casa-base Nolan confezionando il 3-2 per la Inox Team. Infine Handley non ha tremato e, nell’ultima occasione per le Sparks, ha eliminato tutte e tre le avversarie consegnando la coppa alle varesotte. Che vendicano così la sconfitta casalinga in finale del 2021.

La vittoria sulle Sparks è stata, tra l’altro, la settima in altrettanti incontri disputati dalla Inox Team nel torneo di Viladecans, un cammino senza tentennamenti che ha permesso a Saronno di infilare una dopo l’altra tutte le avversarie che hanno provato a rallentarne il cammino. Al terzo posto della competizione si sono piazzate le tedesche di Bonn, poi le ceche di Ostrava. Quinte le padrone di casa di Viladecans mentre a chiudere il gruppo le belghe di Anversa e le austriache Witches und Bandits.