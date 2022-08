Scontro tra un’auto e una moto a Tresa, muore un motociclista di 28 anni

Incidente mortale nel quartiere di Croglio (Comune di Tresa), non lontano dal confine con il Varesotto, nella sera di sabato 13 agosto, intorno alle 20: un’automobile e una moto si sono scontrate, l’uomo alla guida della moto, un ragazzo di 28 anni, residente nel comasco, non ce l’ha fatta.

Stando a una prima ricostruzione, un 42enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava sulla strada cantonale. Giunto all’altezza della piazza di compostaggio, dovendo svoltare a sinistra si è fermato. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, in quel frangente, c’è stata la collisione con la motocicletta guidata da un 28enne, residente nel comasco, che sopraggiungeva da dietro. A causa del violento urto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella rovinando a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est, della Polizia Malcantone Ovest e della Polizia Ceresio Nord, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 28enne. Illeso per contro il conducente dell’auto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa fino alle 02. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato infine richiesto l’intervento del Care Team.

Foto di repertorio