Scontro sulla strada del Ghisallo, ciclista 19enne trasportato a Varese dall’elisoccorso

Un ciclista di 19 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di un incidente avvenuto sulla strada del Ghisallo, nel pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto.

Il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita: è stato trasferito in elicottero al Circolo di Varese.

L’incidente è avvenuto sul versante di Bellagio, all’altezza della frazione di Civenna: il ciclista si è scontrato con un’auto. Il conducente del veicolo motorizzato – un uomo di 31 anni – non ha riportato gravi danni, è stato valutato dal personale intervenuto sul posto (con ambulanza dei volontari di Bellagio) e non è stato trasferito in ospedale.

La vera preoccupazione è invece per il ciclista: ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, un trauma bacino e una frattura ad una gamba.