Scontro tra un’auto e una moto nella notte a Cuveglio, ferito diciassettenne

Uno scontro tra un’automobile e una moto guidata da un giovane di 17 anni è avvenuto questa notte, attorno all’1.30 a Cuveglio. (foto di repertorio)

Il giovane stava percorrendo via Giuseppe Verdi quando, per cause che i carabinieri di Luino dovranno accertare, si è scontrato con un’automobile. Il ragazzo caduto a terra ha riportato numerose ferite. Soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.