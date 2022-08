Scossa di terremoto in Grecia: sisma avvertito anche in Puglia e Calabria

Un terremoto è stato avvertito nel corso della notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto (alle 5.49 ora italiana) nel mare della Grecia, a circa 30 chilometri dalla costa occidentale dell’isola di Lefkada (o Leucade) che si trova a sud di Corfù.

Il sisma è stato misurato di magnitudo 4,7 ed ha avuto un ipocentro a circa 17 chilometri di profondità. Vista la posizione, la scossa è stata avvertita anche in Italia e in particolare in diverse località della Puglia e della Calabria, le due regioni più vicine a Lefkada.

Secondo le prime informazioni diramate dalle agenzie di stampa non ci sarebbero particolari danni a persone o a cose; nelle ore successive al sisma sarà comunque tracciato un bilancio definitivo.