Una serata per ricordare Mario Augusto Maieron, primario emerito di psichiatria

Mario Augusto Maieron, primario emerito di psichiatria: la complessità della sua personalità e delle sue diversificate attività saranno ricordate, per i tanti che l’hanno conosciuto, colleghi, amici, collaboratori, pazienti, giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18, presso Varesevive, via S. Francesco 26 a Varese, alla presenza dei figli Chiara e Francesco.

L’iniziativa a cura di Co.P.A.Sa.M. Varese, CSV Insubria, GLP, SOMSART, SPES e Varesevive, prevede la proiezione di un’intervista realizzata per la SOMSART da Sergio di Serio, in cui Mario Augusto Maieron aveva esposto il suo pensiero e la sua storia professionale, nonché gli interessi culturali che l’hanno accompagnato nella sua vita professionale.

Interverranno a questo incontro Lisetta Buzzi Reschini, Chiara Ambrosoli, Giuseppe Armocida, Camilla Callegari, Isidoro Cioffi, Nicola Poloni, Guido Ranza, Roberto Soru e Simone Vender, focalizzando l’attenzione, essendo tutte persone che lo hanno conosciuto e con cui hanno in diversi modi collaborato, su alcuni aspetti della ricca personalità di Maieron che emergono nell’intervista.

La serata sarà condotta da Matteo Inzaghi. Alla fine dell’incontro, è previsto un rinfresco.

Mario Augusto Maieron, primario emerito di psichiatria, ha svolto tutta la sua carriera a Varese, ricoprendo ruoli direttivi nel Servizio Pubblico come responsabile dei Servizi ospedalieri e territoriali ed anche come Coordinatore Sanitario dell’USSL di Varese, dando un forte impulso allo sviluppo di nuove strutture territoriali previste dalla legge 180. Negli anni ’60 aveva partecipato all’esperienza di Psichiatria di Settore, avviata da Edoardo Balduzzi, nella Provincia di Varese, come responsabile di un “settore”. Dopo il pensionamento, ha rivolto la sua attività di studio alla clinica riabilitativa psichiatrica, alla filosofia, alle neuroscienze, alla letteratura che sono diventate le sue passioni: ha scoperto con questi interessi di studio, la sua vena di scrittore, pubblicando vari libri su questi complessi argomenti.