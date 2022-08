Nuovo servizio per richiedere contenitori extra in base al nucleo familiare per la raccolta differenziata a Varese

È attivo il nuovo servizio dedicato alle utenze domestiche per fare richiesta di attrezzature per la raccolta differenziata del Comune di Varese, con aggiunte o sostituzioni rispetto alla fornitura base.

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti in abitazioni individuali o in piccole unità abitative fino a quattro utenze. Sul sito del gestore Sangalli è possibile fare richiesta di integrazione, a seconda della dimensione del nucleo familiare.

«Come anticipato in occasione della commissione dedicata all’igiene urbana, parte la possibilità per determinate utenze domestiche di integrare la dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – Un servizio quindi che si aggiunge alla possibilità già esistente per gli amministratori di condominio di far richiesta di contenitori più capienti”.

Per l’umido è possibile richiedere la sostituzione nel caso il contenitore sia guasto o usurato, mentre per le altre due tipologie di rifiuti differenziati, carta e vetro, i nuclei familiari da 1-4 componenti possono richiedere la sostituzione del mastello da 30 litri se rotto o usurato; da 5 a 8 componenti possono richiedere anche la consegna di un secondo mastello da 30 litri; con 9 o più componenti possono richiedere la sostituzione del mastello da 30 litri con un bidone da 120 litri.

Sul sito varesepulita.it si trova la sezione dedicata con il modulo on line per inviare le richieste a Impresa Sangalli.

Link diretto: https://www. varesepulita.it/news- dettaglio.php?id=13