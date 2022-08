Si avvicina il Gran Premio: all’Ippodromo di Varese c’è il “Premio Ferrario”

È il premio dedicato ad Ancilla e Disma Ferrario a catalizzare le maggiori attenzioni sulla riunione ippica di sabato 20 agosto alle Bettole. Sulla pista in erba dell’Ippodromo di Varese, alla seconda corsa (ore 20,15) va in fatti in scena una prova tradizionale e nobilitata da una dotazione importante (14.300 euro) che vede impegnate femmine di 3 anni e oltre sulla distanza dei 1.600 metri.

Otto i purosangue che ambiscono al successo di questa handicap varesina a partire da Moorland Spirit, affidato a Nicola Pinna e vincente nelle ultime due gare disputate in quel di Milano. Il “peso massimo” e il cambio di monta (i successi recenti sono arrivati con Sergio Urru) sono le incognite che dovrà affrontare la cavalla di origini irlandesi. Anche Papaghena arriva da una doppietta nelle ultime uscite, con due vittorie ottenute proprio a Varese con Stefano Saiu in sella: la numero 2 potrebbe quindi essere la reale favorita del lotto. Lucirex e Porta Venezia sono altri bei nomi in pista.

Per il resto, c’è l’incognita Amola che è iscritta sia a Varese sia a Merano il giorno successivo, altro soggetto capace di mettere il muso davanti a tutti in questa stagione. Sulla carta meno quotati gli altri pretendenti al trono anche se Mulan – la più leggera del lotto – potrebbe sfruttare la situazione e magari anche un terreno appesantito che potrebbe di molto cambiare le carte in tavola (qui e nel resto della riunione).

LE ALTRE CORSE – I cancelli dell’ippodromo apriranno presto, con la prima corsa in programma alle ore 19,45 (Premio Agriturismo Nicolini Rosanna): in gara in questo caso gentlemen e amazzoni con i favori del pronostico che tendono verso Sorry To Late montato da Luca Messi. Anche la distanza (1.500 metri, erba) sembra favorevole anche per via di un campo partenti ridotto.

Dopo il “Ferrario” ci sarà invece il premio “Parco Mantegazza” dove si rivedrà quel Soffio al Cuore che in quest’estate varesina ha già vinto due volte, una con Nicola Pinna e una con Sara Del Fabbro che in questa occasione sarà in sella ad Aspromonte.

Il “Villa Toeplitz”, quarta corsa, è una reclamare per velocisti: 1000 metri da coprire in un battito di ciglia. Pronostico difficile con tanti soggetti quasi esordienti; Dolce Claudia potrebbe essere un’opzione valida con l’alternativa Sopran Polluce.

Sono invece 2.300 i metri da coprire nella quinta corsa, il premio “Palazzo Estense”, handicap per cavalli di 3 anni e oltre nel quale il periziatore ha “caricato” Swooping Eagle che renderà parecchi chili agli altri rivali, capeggiati da Sheratan che va alla ricerca della forma migliore, quella che gli ha consentito di vincere a Milano ad aprile.

L’appuntamento conclusivo, intorno alle ore 22,35 è il “Villa Mirabello”: per l’occasione ci si sposterà sull’anello in sabbia con la distanza fissata in 1.400 metri. Danzaclassica (c0n Antonio Fresu) è tra i pochi ad aver centrato un acuto recente con una vittoria a Varese a metà luglio; Lizzy The Best sarà invece montato da Luca Maniezzi mentre Damnatio Memoriae (con Dario Di Tocco) è un outsider con buone speranze.

Al termine della riunione, l’ippodromo chiuderà i battenti per preparare al meglio la serata più attesa, quella di sabato 27 agosto quando tutti gli occhi saranno puntati sul Gran Premio Città di Varese che sarà affiancato da una serie di altri confronti molto interessanti.