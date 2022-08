Si risvegliano infestati dalle zecche, 16 turisti soccorsi in Valtellina

Lo scorso giovedì 4 agosto gli abitanti di San Martin, frazione di Val Masino in provincia di Sondrio, si sono svegliati con il suono della sirena di ben sei ambulanze, giunte per soccorrere un gruppo parrocchiale di 16 persone provenienti da Siena.

Già, perché la comitiva toscana, alloggiante in una delle casa-vacanze del piccolo paese montano, si è svegliato in balia di uno strano prurito, alcuni anche con malessere e febbre. Compreso che si trattava di zecche, la comitiva ha dapprima contattato la farmacia del paese e poi deciso di contattare i soccorsi del 112 una volta compreso l’entità del problema.

Dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza hanno quindi inviato sei ambulanze e portato sedici persone in ospedale: alcune in codice giallo, poi trasformatosi in verde, all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e un altro gruppo al nosocomio di Sondrio. Un grande spavento che si è poi risolto nella maggioranza dei casi con una visita e un trattamento antibiotico.